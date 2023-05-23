Çamaşır makinesindeki çürümüş yumurta kokusundan kurtulun! Altında yatan en büyük neden…

Pek çok potansiyel neden olduğundan, istenmeyen kokuların çamaşır makinesinin içinden nereden geldiğini anlamak göz korkutucu bir görev gibi gelebilir ancak nedeni bildiğinizde çözümünü uygulamak oldukça kolaydır.
Çamaşır makinesinin iç bölümlerinde ya da filtrede küf birikmesi başta olmak üzere, bir çamaşır makinesinin bu kadar güçlü bir koku yaymasının birkaç nedeni vardır.
Neyse ki, koku tüm eve yayılmadan ve tüm kıyafetleriniz etkilenmeden önce alabileceğiniz basit önlemler bulunuyor. Kötü kokan çamaşır makinesi sorununa karşı temizlik uzmanları kendi yöntemlerini paylaştı.
Bir çamaşır makinesinden gelen çürük yumurta kokusuna genellikle toz, küf ve hatta sabun birikmesi neden olur. Yıkamaya çamaşır eklendiğinde, kir veya tüy bazen temas ettikleri contaya, plastiğe veya deterjan dağıtıcısına takılır ve yavaş yavaş bakteri üretmeye başlar.
Temizlik uzmanlarının çoğu, tüm çamaşır makinesini temizlemek için soda kristalleri ve beyaz sirke karışımını öneriyor.
Temizlik uzmanları, "Normalde makinenin altında bulunan filtreyi temizlediniz mi, ardından mümkün olan en sıcak sıcaklıkta, tercihen 90 derecede yıkayın ve tambura soda kristalleri ve toz bölümüne beyaz sirke koyun" diyor.
Uzmanlar çürük yumurta kokusuna neden olan makine içerisindeki kalmış suyu da deterjan kullanmadan sirke ve soda kristalleri ile yıkama yaparak gidermenin mümkün olduğunu söylüyor.
Soda kristallerinin yağ, leke ve kötü kokulardan kurtulmasıyla bilinir. Bunun çalışması için, tambura en sıcak döngüde 500 gr soda kristali eklenmesi gerekir.
Bakteri ve kokuları gidermeye yardımcı olduğu için beyaz sirke de eklenebilir. Çamaşır makinesini temizlemek için sadece yarım çay bardağı beyaz sirke eklenmesi yeterlidir.
Asitli yapısı metale zarar verebileceğinden, sirke tambura değil çekmeceye, yumuşatıcı bölmesine eklenmelidir.