Çamaşır Sodası Ne İşe Yarar? Çamaşır Sodası Nasıl ve Ne İçin Kullanılır?

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Çamaşır Sodası Ne İşe Yarar?

Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinen ürün, esasında sodyum karbonattır. Doğal bir ürün olan çamaşır sodasına soda külü de denir. Çamaşır sodasının asıl kullanım amacı çamaşırların temizlenmesini sağlamaktır. Çamaşır sodası suyu yumuşatarak suyun kumaşa işlemesini ve kirlerin çıkmasını kolaylaştırır.

Çamaşır sodası, özellikle çok kirli çamaşırların temizlenmesinde etkilidir. Çamaşır deterjanı ile de kullanılabilen bu madde deterjanın da temizleme gücünü artıracaktır. Direkt olarak lekenin üzerine de su ile macun haline getirilmiş çamaşır sodası uygulanabilir. Bu sayede kısa süre içinde lekenin çıktığına şahit olacaksınız.

Çamaşır Sodası Nerelerde Kullanılır?

Çamaşır sodasının temel kullanım amacı çamaşırların üzerindeki lekelerin çıkarılmasıdır. Bunun yanında çamaşır deterjanı ile kullanım da tercih edilebilir. Her iki kullanım şeklinden de istenen verim elde edilebilir. Çamaşır sodası macun şeklinde kullanılacaksa 4 yemek kaşığı çamaşır sodasına çeyrek bardak ılık su ilave edilmelidir.

Çamaşır sodası daha çok çamaşır lekelerinin temizlenmesinde kullanılsa da bir kısım ev temizlik işlerinde de bu madde kullanılabilir. Özellikle inatçı olan çay ve kahve lekeleri çamaşır sodası ile temizlenebilir. Macun haline getirdiğiniz çamaşır sodasını lekelerin üzerine uygulayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde zorlu lekelerin çıktığını göreceksiniz. Yağlı kısımların temizlenmesinde de çamaşır sodasının mucizevî etkisinden istifade edebilirsiniz. Sodanın çözücü etkisi birçok yerde işinizi kolaylaştıracaktır.