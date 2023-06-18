Çamaşır suyundan 10 kat etkili! Tuvaleti tek seferde bembeyaz yapıyor...

"Banyoyla ilgili en büyük soru her zaman tuvaleti doğal ürünlerle nasıl temizleyeceğimizdir. İşte tuvaleti çamaşır suyu kullanmadan temizlemenin en etkili yolu!

Şaşırtıcı bir şekilde, daha temiz bir tuvaletin anahtarı meyve tabağınızda bulunabilir. Kate bu durumu şöyle açıkladı: " Genellikle limonlarda, portakallarda ve misket limonlarında bulunan ve doğal olarak oluşan organik bir bileşik olan ve kireç tortusu üzerinde harika bir şekilde çalışan sitrik asit kullanıyorum."

Sitrik asit, tüm narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan zayıf bir asittir. Genellikle bazı gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.