Çamaşır suyundan bile 8 kat etkili! Tek uygulamada bembeyaz tuvaletler için...

Konu banyo temizliği olduğunda en zorlu alan tuvaletlerin temizlenmesidir. Ancak bu yöntem sayesinde çamaşır suyuna bile gerek kalmadan kısa sürede etkili bir şekilde tuvaletleri temizleyebilirsiniz.

İlginç bir şekilde tertemiz bir tuvaletin anahtarı mutfağınızdaki meyvelerden geçiyor olabilir. Temizlik konusunda uzman olan Kate: "Portakal, misket limonları ve limonlarda bulunan doğal bileşiklerdeki sitrik asit biriken kireç tortularını anında gidermeye yardımcı oluyor" diyor.

Sitrik asit, başta narenciye meyvelerde olmak üzere belirli besinlerde bulunan doğal ancak zayıf bir asittir. Belirli gıdaların içerisinde de koruyuculuğunu artırmak ve tatlandırmak amacıyla eklenmektedir. Bunlara ek oalrak temizlik ürünlerinde de sık sık faydalanılmaktadır.

Kimyagerler sitrik asit için şunları şöylüyor: "Birçok banyo ve mutfak temizleme ürünü, aktif bileşenlerinden biri olarak bu asidi içerir. Bu asit, metalden kaynaklanan lekeleri etkili bir şekilde temizlemek için kullanılır, çünkü metalik partikülleri çözünür bir formda bağlamak için bir şelatlama maddesi olarak işlev görür. Ayrıca, kireç birikintilerini gidermek için etkili bir şekilde kullanılabilir ve şelatlama özelliği, sert suyun temizlenmesinde de faydalıdır."

Kate, tuvaletinizi temizlemek için mağazadan satın alınan sitrik asit ve sıcak su kombinasyonunu nasıl kullanmanız gerektiğini açıkladı. Haftada yarım bardak sitrik asit kullanmanızı tavsiye eder, ancak "eğer çok fazla kireç birikimi görüyorsanız" tam bir bardak kullanmanızı önerir.

Kate, tuvalet temizliği için harika bir öneri sunuyor. Tuvaletin su seviyesini azaltan bir fırça kullanarak tuvaleti birkaç kez daldırdıktan sonra sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su eklemenizi öneriyor. Bu karışımı gece boyunca bıraktığınızda, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır.

Ayrıca, Kate, tuvaletinizin dibinde birikenin sadece kireç olduğunu ve çamaşır suyunun sadece kireci ağarttığını, sitrik asidin ise kireci çözdüğünü belirtiyor. Bu bilgi, tuvalet temizliği için hangi malzemelerin daha etkili olduğunu anlamamıza da yardımcı oluyor.

SİTRİK ASİT BAŞKA NERELERDE KULLANILIR?

Sitrik asit aynı zamanda mutfak ve banyo temizliği için farklı alanlarda kullanılır.

Bulaşık makinesini temizlemede

Sitrik asit, evde bulaşık makinesi temizliği için kullanılabilecek mükemmel bir bileşen olarak hizmet eder. Deterjan haznesini bir veya iki çorba kaşığı sitrik asit tozu ile doldurun ve ardından bulaşık makinesini sıcak bir yıkama döngüsünde çalıştırın. Bu işlem, makinenizin içindeki kireç birikimini ve lekeleri etkili bir şekilde temizlemenize yardımcı olacaktır.

Kahve makinesini temizlemede

Kahve Makinesini Boşaltın: Öncelikle kahve makinesinin su haznesini ve kahve telvesi bölmesini boşaltın.

Hazneyi Suyla Doldurun: Su haznesini temiz suyla doldurun. Makinenizin kılavuzuna bakarak, ne kadar su eklemeniz gerektiğini belirleyin.

Sitrik Asit Ekleyin: Birkaç çay kaşığı sitrik asit tozunu suya ekleyin. Miktarı, kahve makinesinin boyutuna ve temizlik ihtiyacına bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.

Makineyi Çalıştırın: Kahve makinesini normal bir kahve döngüsünde çalıştırın. Bu işlem, sitrik asidin makinenin içindeki kireç birikimini çözmesine yardımcı olacaktır.

Temiz Suyla Durulayın: Kahve makinesini temiz su ile birkaç kez çalıştırarak sitrik asit kalıntılarını iyice temizleyin. Bu, sitrik asidin makinenizin içinde bırakabileceği tadı önlemeye yardımcı olacaktır.

Yüzeyleri temizlemede

Sitrik asiti temizlik amaçları için kullanmak isterseniz, yemek kaşığı sitrik asidi suyla bir sprey şişesinde karıştırarak evinizin farklı bölgelerine püskürtebilirsiniz. Duş çevresi ve mutfak tezgahları gibi yüzeylerde bu karışım lekeleri ve kireci çıkarmak için etkili bir temizlik çözeltisi olabilir.

Ancak, doğal taş yüzeyler gibi asitlere hassas malzemelerde (granit, mermer vb.) sitrik asit kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu tür yüzeylerde sitrik asit kullanımı, taşın zarar görmesine ve lekelerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle, yüzeyin türünü dikkate alarak temizlik ürünleri seçmekte ve kullanmada dikkatli olmalısınız.