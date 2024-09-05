Çamaşır suyundan bile daha etkili! Yalnızca yarım bardağı tuvaleti parıl parıl yapıyor...

Kimyagerler sitrik asit konusunda şu açıklamayı yaptı: "Birçok banyo ve mutfak temizleme solüsyonunun aktif bileşenlerinden biri bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmak için mükemmeldir, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi görevi görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar".

Kate, tuvaletinize fayda sağlamak için mağazadan alınan sitrik asit ve sıcak suyu nasıl kullanacağınızı açıkladı. Haftada yarım bardak sitrik asit veya "çok fazla kireç birikmimi görüyorsanız" tam bir bardak kullanmanızı önerir.

"Harika bir ipucu, tuvaletinizdeki su miktarını azaltan bir fırça kullanarak tuvaletinizi birkaç kez daldırın, ardından sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su ekleyin. Bunu gece boyunca bırakın, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır."

Kate, "Ayrıca tuvaletinizin dibinde birikenin sadece kireç olduğunu biliyor muydunuz? Çamaşır suyu sadece kireci ağartır, sitrik asit onu çözer" diyor.