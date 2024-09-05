Çamaşır suyundan bile daha etkili! Yalnızca yarım bardağı tuvaleti parıl parıl yapıyor...

Kate'in önerisi sayesinde dakikalar içinde mikroplardan arınmış ve bembeyaz bir klozet elde edebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Gelin detayları birlikte inceleyelim.
Şaşırtıcı bir şekilde, daha temiz bir tuvaletin anahtarı meyve tabağınızda bulunabilir. Kate bu durumu şöyle açıkladı: " Genellikle limonlarda, portakallarda ve misket limonlarında bulunan ve doğal olarak oluşan organik bir bileşik olan ve kireç tortusu üzerinde harika bir şekilde çalışan sitrik asit kullanıyorum."
Sitrik asit, tüm narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan zayıf bir asittir. Genellikle bazı gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinin üretiminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kimyagerler sitrik asit konusunda şu açıklamayı yaptı: "Birçok banyo ve mutfak temizleme solüsyonunun aktif bileşenlerinden biri bu asittir. Metaldeki lekeleri çıkarmak için mükemmeldir, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir şelatlama maddesi görevi görür. Kireç tortusunu gidermek için kullanılabilir ve şelatlama etkisi onu sert suların arıtılmasında faydalı kılar".
Kate, tuvaletinize fayda sağlamak için mağazadan alınan sitrik asit ve sıcak suyu nasıl kullanacağınızı açıkladı. Haftada yarım bardak sitrik asit veya "çok fazla kireç birikmimi görüyorsanız" tam bir bardak kullanmanızı önerir.
"Harika bir ipucu, tuvaletinizdeki su miktarını azaltan bir fırça kullanarak tuvaletinizi birkaç kez daldırın, ardından sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su ekleyin. Bunu gece boyunca bırakın, tuvaletiniz pırıl pırıl olacaktır."
Kate, "Ayrıca tuvaletinizin dibinde birikenin sadece kireç olduğunu biliyor muydunuz? Çamaşır suyu sadece kireci ağartır, sitrik asit onu çözer" diyor.
SİTRİK ASİTİN DİĞER KULLANIM ALANLARI
Sitrik asit, mutfak ve banyoyu kapsayan bir dizi ev yapımı temiz madde oluşturmak için kullanılabilir.
Bulaşık makinesini temizleyin: Sitrik asit, ev yapımı bir parlatıcı solüsyonu için mükemmel bir seçenektir. Deterjan kabını bir veya iki çorba kaşığı tozla doldurun ve sıcak bir döngüde çalıştırın.
Kahve makinenizi derinlemesine temizleyin: Kahve makinenizi sitrik asit kullanarak temizlemek için, hazneyi suyla doldurun ve birkaç çay kaşığı sitrik asit ekleyin ve ardından çalıştırın.