Camların buharlaşması nasıl önlenir? İşte bu 3 yöntem hayat kurtaracak…

Çift camlı pencereler, ısıyı hapsederek evi sıcak tutması amaçlanan bir argon gazı tabakasıyla ayrılan iki cam bölmedir.Çoğu çift camlı pencerede, neme karşı koruyan bir iç conta ve pencerenin gücünü korumak için dış conta olmak üzere iki conta bulunur. Pencerenizin iç tabakasında nem birikmesi varsa, muhtemelen iç ve dış contalar arasında bulunan su emici tüp, contalardan biri kırıldığı için düzgün çalışmıyordur.Yalıtımlı camdaki contaların kırılmasına genellikle şunlar neden olur:

Çerçevede su tutma

Pencere çevresinde uygun olmayan drenaj

Mühür kırıldığında, camın düşünce bölmeleri arasında yoğuşmanın oluşmasına neden olan şey budur ve pencerelerinize sütlü veya sisli bir görünüm verir.