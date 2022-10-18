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Camların buharlaşması nasıl önlenir? İşte bu 3 yöntem hayat kurtaracak…

Yoğuşma, ısıda bir değişiklik olduğunda ve evlerimizdeki sıcak havanın, pencereler gibi soğuk veya ayaz yüzeylere çarpmasıyla meydana gelir. Bir pencerenin dış kısımlarında biriken yoğuşma ile mücadele yeterince kolay olsa da, çift camlı pencerelerin içinde biriken nem oldukça endişe verici olabilir. Peki bu yoğuşmayı iz bırakmadan nasıl temizler ve önleriz? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:52
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Camların buharlaşması nasıl önlenir? İşte bu 3 yöntem hayat kurtaracak…

Çift camlı pencereler, ısıyı hapsederek evi sıcak tutması amaçlanan bir argon gazı tabakasıyla ayrılan iki cam bölmedir.Çoğu çift camlı pencerede, neme karşı koruyan bir iç conta ve pencerenin gücünü korumak için dış conta olmak üzere iki conta bulunur. Pencerenizin iç tabakasında nem birikmesi varsa, muhtemelen iç ve dış contalar arasında bulunan su emici tüp, contalardan biri kırıldığı için düzgün çalışmıyordur.Yalıtımlı camdaki contaların kırılmasına genellikle şunlar neden olur:

  • Çerçevede su tutma
  • Pencere çevresinde uygun olmayan drenaj

Mühür kırıldığında, camın düşünce bölmeleri arasında yoğuşmanın oluşmasına neden olan şey budur ve pencerelerinize sütlü veya sisli bir görünüm verir.

PENCEREDE OLUŞAN YOĞUŞMADAN NASIL KURTULURUZ?

Pencerelerin içindeki yoğunlaşmayı düzeltmenin birkaç yolu vardır.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Pencerenizin cam bölmeleri arasında sıkışan nemi buharlaştırmak için düşük ısıda bir saç kurutma makinesi kullanın. Pencereye hafif ısı uygulamak, çift cam arasında kalmış olabilecek durgun su damlacıklarının giderilmesine yardımcı olabilir. Güvenli bir mesafeden yapıldığından ve önemli bileşenlerin erimesini önlemek için ısıyı contalardan uzak tuttuğunuzdan emin olun.

EVİ HAVALANDIRIN

İyi havalandırma, evinizin etrafındaki yoğuşmayla mücadelede anahtardır. Nem kaçamadığında, cam pencereler ve aynalar gibi soğuk yüzeylerde su damlacıkları oluşturur ve bunlar daha sonra sıkışır. Her sabah pencerelerinizi açın ve dışarı çıkıyor olsanız bile havalandırma deliklerini açık bıraktığınızdan emin olun.

NEMİ ALIN

Nem alma cihazı kullanmak, iç mekanlarda yoğuşma için hızlı bir çözümdür. Bu, fazla nemin pencerelerin iç katmanlarında sıkışıp kalan su damlacıklarına dönüşmesini önlemeye yardımcı olur.

ÇİFT CAMDA YOĞUŞMA NASIL ÖNLENİR?

Cam bölmeler arasındaki buğulanmayı gidermek için birkaç hızlı düzeltme kullanabiliriz, ancak uzun vadeli çözüm bir profesyonelle iletişime geçmektir. Profesyonellerin yoğunlaşma sorununu çözmek için birkaç yol kullanıyor.

  • Tüm pencere tertibatının değiştirilmesi
  • Pencere bölmelerini yeniden kapatın

Evinizin çevresinde küf ve neme yol açabilecek yoğuşma ile ilgili daha fazla sorunu önlemek için tüm üniteyi değiştirmek genellikle daha iyidir.

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