Camların buharlaşması nasıl önlenir? İşte bu 3 yöntem hayat kurtaracak…

Çift camlı pencereler, ısıyı hapsederek evi sıcak tutması amaçlanan bir argon gazı tabakasıyla ayrılan iki cam bölmedir.Çoğu çift camlı pencerede, neme karşı koruyan bir iç conta ve pencerenin gücünü korumak için dış conta olmak üzere iki conta bulunur. Pencerenizin iç tabakasında nem birikmesi varsa, muhtemelen iç ve dış contalar arasında bulunan su emici tüp, contalardan biri kırıldığı için düzgün çalışmıyordur.Yalıtımlı camdaki contaların kırılmasına genellikle şunlar neden olur:
Mühür kırıldığında, camın düşünce bölmeleri arasında yoğuşmanın oluşmasına neden olan şey budur ve pencerelerinize sütlü veya sisli bir görünüm verir.
PENCEREDE OLUŞAN YOĞUŞMADAN NASIL KURTULURUZ?
Pencerelerin içindeki yoğunlaşmayı düzeltmenin birkaç yolu vardır.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Pencerenizin cam bölmeleri arasında sıkışan nemi buharlaştırmak için düşük ısıda bir saç kurutma makinesi kullanın. Pencereye hafif ısı uygulamak, çift cam arasında kalmış olabilecek durgun su damlacıklarının giderilmesine yardımcı olabilir. Güvenli bir mesafeden yapıldığından ve önemli bileşenlerin erimesini önlemek için ısıyı contalardan uzak tuttuğunuzdan emin olun.
EVİ HAVALANDIRIN
İyi havalandırma, evinizin etrafındaki yoğuşmayla mücadelede anahtardır. Nem kaçamadığında, cam pencereler ve aynalar gibi soğuk yüzeylerde su damlacıkları oluşturur ve bunlar daha sonra sıkışır. Her sabah pencerelerinizi açın ve dışarı çıkıyor olsanız bile havalandırma deliklerini açık bıraktığınızdan emin olun.
NEMİ ALIN
Nem alma cihazı kullanmak, iç mekanlarda yoğuşma için hızlı bir çözümdür. Bu, fazla nemin pencerelerin iç katmanlarında sıkışıp kalan su damlacıklarına dönüşmesini önlemeye yardımcı olur.
ÇİFT CAMDA YOĞUŞMA NASIL ÖNLENİR?
Cam bölmeler arasındaki buğulanmayı gidermek için birkaç hızlı düzeltme kullanabiliriz, ancak uzun vadeli çözüm bir profesyonelle iletişime geçmektir. Profesyonellerin yoğunlaşma sorununu çözmek için birkaç yol kullanıyor.
Evinizin çevresinde küf ve neme yol açabilecek yoğuşma ile ilgili daha fazla sorunu önlemek için tüm üniteyi değiştirmek genellikle daha iyidir.