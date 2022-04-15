Çaydanlıklardaki kireci anında yok ediyor! Mutfağınızdaki tek malzeme yeter

Düzenli olarak kullanılan çaydanlıklarda kireçlenme problemi oldukça yaygındır. Çaydanlığın içerisine konulan su, kaynatıldıkça içerisinde bulunan minerallerden biri olan kalsiyum karbonat suda çözünmeyerek birikmeye başlar. Aynı zamanda kireç dediğimiz bu madde zaman içerisinde birikerek çaydanlığın dibinde tortu oluşturur.

Az bilinen ancak oldukça etkili olan bu yöntemde tek ihtiyacınız olan patates kabukları. Çaydanlığın içerisine patates kabuklarını koyun. Önceden ısıttığınız sıcak suyu patates kabuklarının üstünü geçecek kadar çaydanlığa doldurun. Ocakta 15 dakika boyunca kaynatın. Kaynama sırasında çaydanlığa yapışmış kireç tabakasının çözüldüğünü göreceksiniz. Ardından durulayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Patatesli bir yemek yaparken kabuklarını atmayıp bu yöntemi uygulamak sizin için hem pratik hem de kolay olacaktır. Ayrıca hiçbir kimyasal barındırmadığı için çaydanlığınızı olası kimyevi maddelerden arındırmakla uğraşmanıza da gerek kalmayacak.