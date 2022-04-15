Çaydanlıklardaki kireci anında yok ediyor! Mutfağınızdaki tek malzeme yeter

Düzenli olarak kullanılan çaydanlıklarda kireçlenme problemi oldukça yaygındır. Çaydanlığın içerisine konulan su, kaynatıldıkça içerisinde bulunan minerallerden biri olan kalsiyum karbonat suda çözünmeyerek birikmeye başlar. Aynı zamanda kireç dediğimiz bu madde zaman içerisinde birikerek çaydanlığın dibinde tortu oluşturur.
PATATES KABUĞU
Az bilinen ancak oldukça etkili olan bu yöntemde tek ihtiyacınız olan patates kabukları. Çaydanlığın içerisine patates kabuklarını koyun. Önceden ısıttığınız sıcak suyu patates kabuklarının üstünü geçecek kadar çaydanlığa doldurun. Ocakta 15 dakika boyunca kaynatın. Kaynama sırasında çaydanlığa yapışmış kireç tabakasının çözüldüğünü göreceksiniz. Ardından durulayarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Patatesli bir yemek yaparken kabuklarını atmayıp bu yöntemi uygulamak sizin için hem pratik hem de kolay olacaktır. Ayrıca hiçbir kimyasal barındırmadığı için çaydanlığınızı olası kimyevi maddelerden arındırmakla uğraşmanıza da gerek kalmayacak.
KARBONAT VE SİRKE
Pek çok farklı kullanım alanı olan karbonat ile yemeklerde sıkça kullanılan sirke, çaydanlığınızı kireçlerden arındırmak için mükemmel bir ikilidir. 1 su bardağı sirkenin içerisine ekleyeceğiniz 1 paket karbonatı kireçlenen çaydanlığa dökün. Üzerine çaydanlığın yarısına gelecek kadar su ekleyin.
Ocakta kaynamaya bıraktığınız çaydanlıktaki kireçler arınmaya başlayacaktır. İnatçı lekeler için fırça veya süngerden yardım alabilir, kaynama işleminden sonra ovalama yapabilirsiniz. Ardından sirke kokusunu arındırmak için çaydanlığınızı yıkayıp kullanmaya başlayabilirsiniz.
LİMON TUZU
Tek malzeme ile kolayca uygulanabilecek bu yöntem için tek gereken limon tuzu. Çaydanlığın içerisine dibini kaplayacak kadar limon tuzu serpin. Ardından üzerine yarısına kadar su doldurup ocakta kaynamaya bırakın. 20 dakika kaynamaya bırakın ve ardından altını kapatarak bir fırça yardımıyla fırçalayın. Tüm lekeler çıktıktan sonra suyla durulayın ve kurumaya bırakın.