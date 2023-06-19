Çiçekler için adeta doğal bir besin! Bu yöntem solmalarını önlüyor…

Bir eve girdiğinizde mis gibi bir çiçek kokusu hepimizi mutlu eder. Ancak vazodaki taze çiçeklere doğru bakılmadığında kısa süre içerisinde solabilirler. Peki bu duruma karşı ne yapılmalı? İşte adım adım dikkat edilmesi gerekenler…
Taze çiçekler, yaz aylarında eve harika bir katkı sağlar, ancak havaların ısınmasıyla normalden daha hızlı solabilirler.
TOMURCUK OLANLARI TERCİH EDİN
Uzun ömürlü çiçekler için, çiçeklerinizi açmaya başlamadan önce tomurcuk halinde almak her zaman en iyisidir. Çiçekleri alırken açmış ve en güzel gözükenleri tercih etme eğilimimiz bulunur ancak bu çiçekler çoktan olgunlaşmış olduğundan solmaları da yakın demektir.
Konuda uzman kişiler, "Her zaman bulabileceğiniz en büyük kapalı tomurcuğu olan çiçeği seçin, böylece onların gözlerinizin önünde açılmasının keyfini çıkarabilirsiniz" diyor.
ÇİÇEKLERİNİZİ VAZO İÇİN HAZIRLAYIN
Tüm kesme çiçeklerde yapılması gereken ilk şey, vazonun su hattının altında veya su hattına değecek tüm yaprakları çıkarmaktır. Bunlar, bakteri gelişimini teşvik edecek ve çiçeklerin normalden daha hızlı ölmesine neden olacak yapraklardır.
Uzman şunları ekledi: "Su emilimi için daha geniş bir yüzey alanı sağlamak amacıyla her bir gövdeyi keskin bir açıyla kesin, bu sırada da gövdeye hava girip tıkanıklık oluşturmaması için suyun altında tutun." Temel besinlerin çiçeğe ulaşabilmesi için sağlanan çiçek yemini kullandığınızdan da emin olun.
DOĞRU KONUMU TERCİH EDİN
Taze çiçeklerinizi meyve veya sebzelerin, özellikle muz ve elmaların yanına koymaktan kaçınmanız önemlidir.
Uzmanlar bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: "Meyve doğal olarak olgunlaştıkça, çiçeklerinizin erken solmasına neden olacak etilen adı verilen görünmez bir gaz çıkarır."
SUYU DEĞİŞTİRMEYİ İHMAL ETMEYİN
Çiçeklerinizin en iyi şekilde görünmesini sağlamak için suyu her gün değiştirin ve vazoda bakteri bulunmadığından emin olun.
"Suya bir kaşık şeker ekleyerek kendi çiçek besininizi oluşturabilirsiniz, ancak bunun bakteri gelişimini hızlandıracağını unutmayın. Bu nedenle eğer suya şeker ekliyorsanız mutlaka suyu her gün değiştirmenizi öneririz."
Şeker, 10 güne kadar daha uzun süre çiçek açmalarına yardımcı olmak için gül gibi diğer taze çiçekleri beslemek için kullanılabilir.