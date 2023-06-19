Çiçekler için adeta doğal bir besin! Bu yöntem solmalarını önlüyor…

Evimiz hepimiz için huzur ve dinlenmenin anahtarı. Bu bakımdan dekorasyonu güzel bir taze çiçekle süslemek eve de güzel bir hava katacaktır. Ancak çiçeklerin kısa sürede solması, istenilenin tam tersi bir etki yaratarak evin havasını daha yorgun gösterebilir. İşte çiçek konusunda uzman kişiler de tam da bu nedenle çiçekleri uzun süre taze tutmanın anahtarını paylaştı…

Giriş Tarihi: 19.06.2023 09:21 PAYLAŞ ABONE OL

Bir eve girdiğinizde mis gibi bir çiçek kokusu hepimizi mutlu eder. Ancak vazodaki taze çiçeklere doğru bakılmadığında kısa süre içerisinde solabilirler. Peki bu duruma karşı ne yapılmalı? İşte adım adım dikkat edilmesi gerekenler… Taze çiçekler, yaz aylarında eve harika bir katkı sağlar, ancak havaların ısınmasıyla normalden daha hızlı solabilirler.

TOMURCUK OLANLARI TERCİH EDİN Uzun ömürlü çiçekler için, çiçeklerinizi açmaya başlamadan önce tomurcuk halinde almak her zaman en iyisidir. Çiçekleri alırken açmış ve en güzel gözükenleri tercih etme eğilimimiz bulunur ancak bu çiçekler çoktan olgunlaşmış olduğundan solmaları da yakın demektir. Konuda uzman kişiler, "Her zaman bulabileceğiniz en büyük kapalı tomurcuğu olan çiçeği seçin, böylece onların gözlerinizin önünde açılmasının keyfini çıkarabilirsiniz" diyor.