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Çıtır baklavalar bayram için hazırlanıyor

Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala, evlerde de bayram hazırlıkları başladı. Ağrı'da hamarat kadınların bir araya toplanıp el açması hazırladığı tazecik baklavalar hem gözlere hem de midelere bayram ettirecek. Bayramların vazgeçilmezi ev yapımı baklava ne kadar zahmetli de olsa hala yapılmaya devam ediyor...

İHA
Giriş Tarihi: 26.06.2023 12:46
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Çıtır baklavalar bayram için hazırlanıyor

Lezzeti ve sunumuyla bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklava, bayrama sayılı günler kala kimi vatandaşlar tarafından hazır alınırken, kimi vatandaşlar tarafından da zahmetli ve yorucu aşamalardan geçilerek hazırlanmaya başlandı.


Ağrı'da da bir araya gelen bir grup kadın, her bayram gelenek haline getirdikleri el açması baklavaları hazırlamak için kolları sıvadı.

Koyu bir sohbet eşliğinde sabahın erken saatlerinde kol gücüyle açılmaya başlanan baklavalar, masanın etrafında toplanan kadınlar tarafından iş bölüşümü yapılarak fırına girdi.

Daha sağlıklı ve bol malzemelerle her eve 3 tepsi düşecek şekilde hazırlanan çıtır çıtır baklavalar, bayramda bayramlaşmaya gelen misafirler için tabaklardaki yerini aldı.

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