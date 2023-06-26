Çıtır baklavalar bayram için hazırlanıyor

Lezzeti ve sunumuyla bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklava, bayrama sayılı günler kala kimi vatandaşlar tarafından hazır alınırken, kimi vatandaşlar tarafından da zahmetli ve yorucu aşamalardan geçilerek hazırlanmaya başlandı.
Ağrı'da da bir araya gelen bir grup kadın, her bayram gelenek haline getirdikleri el açması baklavaları hazırlamak için kolları sıvadı.
Koyu bir sohbet eşliğinde sabahın erken saatlerinde kol gücüyle açılmaya başlanan baklavalar, masanın etrafında toplanan kadınlar tarafından iş bölüşümü yapılarak fırına girdi.