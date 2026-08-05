Çöp kutusunun dibine bunu serpen rahat ediyor! Sineklerin evinize yaklaşmasını engelleyen yöntem

Toz Tarçın Yöntemi: Çöp kovasını boşalttıktan sonra dip kısmına ve kapağın iç tarafına bol miktarda toz tarçın serpin. Bu işlemi kova boşken yapabileceğiniz gibi çöp poşetini yerleştirdikten sonra poşetin tabanına da uygulayabilirsiniz.