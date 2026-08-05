Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Çöp kutusunun dibine bunu serpen rahat ediyor! Sineklerin evinize yaklaşmasını engelleyen yöntem

Çöp kutusunun dibine bunu serpen rahat ediyor! Sineklerin evinize yaklaşmasını engelleyen yöntem

Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte çöp kutularının etrafını saran sinekler evlerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri haline geliyor. Kimyasal sprey veya zararlı maddeler kullanmadan bu sorunu kökten çözmenin pratik ve doğal bir yolu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 05.08.2026 14:22
ABONE OL
Çöp kutusunun dibine bunu serpen rahat ediyor! Sineklerin evinize yaklaşmasını engelleyen yöntem

Mutfak dolabınızdaki tek malzeme ile çöp kovalarını sineklerden tamamen arındırabilirsiniz.

ÇÖP KOVASINDAN SİNEKLER NASIL UZAK TUTULUR?

Temizlik uzmanlarının sıkça uyguladığı bu yöntem oldukça pratik…

Toz Tarçın Yöntemi: Çöp kovasını boşalttıktan sonra dip kısmına ve kapağın iç tarafına bol miktarda toz tarçın serpin. Bu işlemi kova boşken yapabileceğiniz gibi çöp poşetini yerleştirdikten sonra poşetin tabanına da uygulayabilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Tarçın Yağı Alternatifi: Toz tarçının dökülüp etrafa yayılmasını istemiyorsanız, birkaç damla tarçın uçucu yağını pamuğa damlatıp çöp kovasının tabanına yerleştirebilirsiniz.

TARÇIN SİNEKLERİ NEDEN VE NASIL UZAK TUTAR?

Tarçının sinekler üzerindeki caydırıcı etkisi tamamen içerdiği doğal bileşenlerden kaynaklanır:

Güçlü Koku Maskeleme: Tarçında bulunan cinnamaldehyde ve eugenol maddeleri, sineklerin aşırı hassas koku alma duyularını baskılar. Çöpten yayılan kötü kokuları maskeleyerek sineklerin çöpe yönelmesini engeller.

Reseptörleri İrrite Eder: Sineklerin ayaklarında ve vücut tüylerinde tat ve koku reseptörleri bulunur. Tarçınla temas ettiklerinde bu güçlü koku ve baharat yapısı canlıları rahatsız eder.

Sinir Sistemini Etkiler: Uzmanlar, tarçının içeriğindeki etken maddelerin böceklerin sinir sistemini etkileyerek yön bulmalarını, besin aramalarını ve çiftleşmelerini zorlaştırdığını belirtmektedir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
SON DAKİKA