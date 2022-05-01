Dakikalar içinde bembeyaz derz araları! Ilık suyla karıştırdığınızda…

Fayans derzlerini beyazlatmak için kimyasal temizlik malzemeleri kullanmak kaçınılmaz bir yöntem değil. Doğal alternatifler arıyorsanız, oldukça etkili organik ürünlerle tüm sorunu çözebilirsiniz. Derzler, genellikle nem, toz ve biriken maddeler nedeniyle yıpranır. Zamanla fark edilmeden koyulaşarak lekeli bir görüntüye dönüşür. İşte fayansları tertemiz yapacak 5 yöntem…