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Dakikalar içinde bembeyaz derz araları! Ilık suyla karıştırdığınızda…

Kullanılan süre boyunca, banyo, mutfak veya koridorlarda bulunan fayanslar zamanla aralarındaki derzlerin renk değişimi nedeniyle yeterince yeni görünmeyen, hatta kirli bir görüntüye neden olabilir. Toz, temizlik malzemeleri ve hatta küf birikimi bu renk değişiminin en büyük sebepleri arasında bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 01.05.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 11:33
Dakikalar içinde bembeyaz derz araları! Ilık suyla karıştırdığınızda…

Fayans derzlerini beyazlatmak için kimyasal temizlik malzemeleri kullanmak kaçınılmaz bir yöntem değil. Doğal alternatifler arıyorsanız, oldukça etkili organik ürünlerle tüm sorunu çözebilirsiniz. Derzler, genellikle nem, toz ve biriken maddeler nedeniyle yıpranır. Zamanla fark edilmeden koyulaşarak lekeli bir görüntüye dönüşür. İşte fayansları tertemiz yapacak 5 yöntem…

BEYAZ SİRKE

  • ½ fincan beyaz sirke
  • ¼ fincan ılık su
  1. Beyaz sirkeyi bir kaseye döktükten sonra ılık suyla seyreltin.
  2. Çözeltiyi bir sprey şişesine alın.
  3. Hazırlanan bu çözeltiyi derzlere püskürtün ve 10 - 15 dakika bekleyin.
  4. Bir sünger ve fırça ile ovalayın, durulayın.
  5. Eğer lekeler inatçı görünüyorsa, beyaz sirkeyi seyreltmeden kullanabilirsiniz.

KARBONAT

Fayanslardaki sadece tozu değil aynı zamanda küfleri de ortadan kaldırabilir.

  • ½ fincan karbonat
  • Sıcak su
  1. Karbonatı bir kaseye aldıktan sonra yoğun bir kıvam elde edene kadar sıcak su ile karıştırın.
  2. Fayans derzlerini beyazlatmak için bu karışımı sürün ve yeterince ovun.
  3. 30 dakika bekletin ve durulayın.

LİMON SUYU

İçeriğindeki sitrik asit, hem kir çözücü bir etki sunarken hem de kirin oluşumunu da engelleyen bir yapıya sahiptir.

  • ½ fincan taze limon suyu
  • ¼ fincan ılık su
  1. Limon suyunu sıcak su ile seyrelttikten sonra bir sprey şişesine alın
  2. Karışımı uygulamak istediğiniz bölgelere püskürttükten sonra süngerle ovun.
  3. Kir temizlenene kadar ovmaya devam edin ve ılık suyla durulayın.

ELMA SİRKESİ

  • ½ fincan elma sirkesi
  • ½ fincan su
  1. Bir süngeri karışıma batırın ve bu süngerle fayans derzlerini ovun.
  2. İstediğiniz yüzeyde yeterli beyazlığa ulaşana kadar devam edin.
  3. Ilık su ile durulayın.

OKSİJENLİ SU VE KARBONAT

  • ¼ fincan oksijenli su
  • ½ fincan karbonat
  1. Bir macun oluşturmak için oksijenli suyu karbonat ile karıştırın.
  2. Fayans derzlerine uygulayın ve bir fırça veya süngerle iyice ovun.
  3. 10 dakika bekletin ve sonra ılık su ile durulayın.
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