Dakikalar içinde bembeyaz derz araları! Ilık suyla karıştırdığınızda…

Fayans derzlerini beyazlatmak için kimyasal temizlik malzemeleri kullanmak kaçınılmaz bir yöntem değil. Doğal alternatifler arıyorsanız, oldukça etkili organik ürünlerle tüm sorunu çözebilirsiniz. Derzler, genellikle nem, toz ve biriken maddeler nedeniyle yıpranır. Zamanla fark edilmeden koyulaşarak lekeli bir görüntüye dönüşür. İşte fayansları tertemiz yapacak 5 yöntem…
BEYAZ SİRKE
KARBONAT
Fayanslardaki sadece tozu değil aynı zamanda küfleri de ortadan kaldırabilir.
LİMON SUYU
İçeriğindeki sitrik asit, hem kir çözücü bir etki sunarken hem de kirin oluşumunu da engelleyen bir yapıya sahiptir.
ELMA SİRKESİ
OKSİJENLİ SU VE KARBONAT