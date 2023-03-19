Davul çalsa uyanmayacaksınız! Geceleri uyuyamıyorum diyenlerin şifası bu 5 besinde! Deliksiz bir uyku için…

Kaliteli bir uykuya sahip olmak, beden ve ruh sağlığı için fazlasıyla önemlidir. Uyku kalitesi bozulmasının sonucunda; bağışıklık sisteminin zayıflamasına, metabolik bozukluklara ve gün içerisinde dikkat dağınıklığına yol açabilir. Eğer sizin de uyuyamama gibi probleminiz var ise bu doğal yöntemler derdinize derman olacak! İşte mışıl mışıl deliksiz bir uyku sağlayan mucize besinler…

Giriş Tarihi: 19.03.2023 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Uyku süresi kişiden kişiye değişim göstermekle sağlıklı bir insanın uyku aralığı 4-11 saat arasıdır. Fakat çoğu kişi stres gibi belirli nedenlerden dolayı çok sık uyku problemleri ile karşı karşıya kalabilir. Peki uyku kalitemizi nasıl artırabiliriz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

KİRAZ Sağlığa birçok yararı olan kiraz, uyku kalitesini artıran yüksek seviyeli melatonine sahiptir. Avrupa Gıda Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre daha hızlı uykuya bu şifalı meyve kolaylıkla uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.