Davul çalsa uyanmayacaksınız! Geceleri uyuyamıyorum diyenlerin şifası bu 5 besinde! Deliksiz bir uyku için…

Uyku süresi kişiden kişiye değişim göstermekle sağlıklı bir insanın uyku aralığı 4-11 saat arasıdır. Fakat çoğu kişi stres gibi belirli nedenlerden dolayı çok sık uyku problemleri ile karşı karşıya kalabilir. Peki uyku kalitemizi nasıl artırabiliriz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
KİRAZ
Sağlığa birçok yararı olan kiraz, uyku kalitesini artıran yüksek seviyeli melatonine sahiptir. Avrupa Gıda Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre daha hızlı uykuya bu şifalı meyve kolaylıkla uykuya dalmanıza yardımcı olabilir.
MUZ
Potasyum ve magnezyum açısından zengin olan muz, bu içeriğinden dolayı da kasları rahatlatabilir ve uyurken daha rahat bir bedenle uyuabilirsiniz. Ayrıca, mutluluk hormonu olan serotonin daha iyi uyumamıza yardımcı olan melatoninin üretimini sağlayabilir.
YULAF EZMESİ
Amino asitler açısından zengin olan yulaf gibi tam tahıllar, serotonin ve melatonin hormonu salgılamaya yardımcı olan bir besindir. Bu mucize besin, ruh halinizin iyileşmesine yardımcı olabilir, beyni rahatlatabilir ve rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak, lahana ve diğer yeşil sebzeler melatonin hormonunu artırmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan bu yiyecekler, sağlıklı bir uykuyu destekeleyebilir.
OMEGA 3 İÇEREN BALIKLAR
Uskumru ve somon magnezyum ve omega 3 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Düzenli balık tüketiminde uyku kaliteniz artabilir ve daha rahat uykuya dalabilirsiniz.
CEVİZ
Seratonin ve melatonin salgılamaya yardımcı olan ceviz, hızlı bir şekilde uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda ürettiği melatonin sayesinde konsantrasyonu artırabilir, dikkat dağınıklığını önleyebilir.
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan triptofan isimli amino asit sayesinde uyku kalitenizi arttırabilirsiniz .Kabak çekirdeğindeki çinko, serotonin ve melatonin hormonuna dönüşerek uykunuzu düzenlemeye yardımcı olabilir.
UYKU GETİRMEYE YARDIMCI OLAN DİĞER İPUÇLARI
ILIK DUŞ
Geceleri rahat bir şekilde deliksiz bir uyku çekmek istiyorsanız ılık duş almak, rahat bir uykuya yardımcı olabilir. Ilık bir duş, vücudunuzdaki kasları rahatlatarak, zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle hızlı bir şekilde uykunuzun gelmesini istiyorsanız ılık duş almak iyi bir seçenek olacaktır.
SAKİN MÜZİKLER
Uykuya geçiş modunuzu hızlandırmaya yardımcı olan sakin müzikler, uzmanlar tarafından sıkça önerilmektedir. Bu yüzden uyumaya hazırlanırken uyku getiren sesler dinlemeye özen göstermelisiniz. En önemli bir diğer nokta ise uyumadan önce ağır yiyecek ve içecekler kesinlikle tüketmeyin. Bu etkenler uykunuzun kaçmasına sebep olabilir.
MASAJ
Rahat bir uyku istiyorsanız, masaj ile kaslarınızı rahatlatarak deliksiz mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. Özellikle de sırt ve yüz bölgesine masaj yapmak, rahat bir uyku için daha etkili olabilir.
MEDİTASYON
Yatağın içerisinde kolaylıkla yapabileceğiniz meditasyon, uyku kalitesini artırmada oldukça etkili bir yöntemdir. Düzenli meditasyon, ruh sağlığınızı koruyabilir, deliksiz bir uyku çekmenizi sağlayabilir.