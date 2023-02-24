Depremi yaşayan kız kardeşler afetzedelere yardım ediyor



"Umudum var, İnşallah hep birlikte yeniden doğacağız"

Deprem sebebiyle birçok tanıdığını kaybettiğini ifade eden Kaptan, "Samandağ çok kötü durumdaydı. İlk 2 gün hem yağmur hem kötü hava şartları hem de bölgede yolların olmamasından dolayı bize yardım çok ulaşmadı. Ondan sonra yardımlar geldi. Bir sürü arkadaşımız, bir sürü tanıdığımız enkaz altında kaldı. Allah rahmet eylesin, onları kaybettik. Yaşanmışlıklarımız da var. Hatay'ın tarihini hepimiz çok iyi biliyoruzdur. Çok metropolitan, bütün kültürlere yer açmış bir şehir. Umudum var. İnşallah hep birlikte yeniden doğacağız" diye konuştu.



"Bizim gibi bu durumu yaşayan depremzedelere merhem olmak büyük bir onur"

Kızılay'a ihtiyaçlarını karşılamak için geldiklerini ancak daha sonra gönüllü olmak için başvurduklarını kaydeden 17 yaşındaki İdil Kaptan ise "Buradaki çalışanlar bizimle çok ilgilendiler. Çok sıcakkanlı karşıladılar bizi. Burada çalışan Nuray hanım bize gönüllü olarak çalışıp çalışmayacağımızı sordu. Bizde kabul ettik. Neticede bizim gibi bu durumu yaşayan depremzedelere bizde merhem olmaktan büyük bir onur duyarız. Birkaç gündür burada çalışıyoruz. Burada bizim gibi depremzedelere yardımcı olmak benim çok hoşuma gidiyor. Burada görev aldığım için çok mutluyum. Düzce'de kaldığımız sürede her gün buraya gelip benim gibi bu durumu yaşayan insanlar ile empati kurup, onlara yardımcı olmak mutluluk verici bir şey" şeklinde konuştu.