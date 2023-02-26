Depremzede çocuklar için ahşap oyuncaklar yapıyor! Evinin altındaki atölyede elleriyle hazırlıyor

Depremzedelere imkanı ölçüsünde destek olmaya çalıştığını belirten Akkaya, "Çadırda insanlara yemek yiyecekleri masa ve tabure lazım olacağını düşündüm. Bu düşünceden yola çıkarak, 300 masa ve taburenin yanı sıra bot, ayakkabı gibi kışlık malzemeleri de bölgeye gönderdim." diye konuştu.

Akkaya, depremzedeler için yeni ürünler yapmaya devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: