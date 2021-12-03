Depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız?

Öncelikle insanlar sadece olumlu diye adlandırdığımız mutluluk, sevinç, yüksek enerji halinden oluşmaz. Bu duygular kadar, olumsuz olarak hissedilen, mutsuzluk, çökkünlük, enerji kaybı, bazen sinirlilik ve endişe hali de insan doğasında olan duygulardır. Her birey yaşadığı durumla uygun olmak kaydıyla, moral bozukluğu yaşayabilir. Örneğin; yakın ilişki içinde olunan biri ile tartışma, kişiyi mutsuz, gergin veya sinirli hissettirebilir. İşyerinde yaşanan zorluklar, aile içi sorunlar bizlerin olumsuz duygular yaşamamıza neden olabilir.

GENEL BİR İSTEKSİZLİK HALİ

Ancak bu depresif duygu durum hali (mutsuzluk, üzüntü, sinirlilik tahammülsüzlük, değersizlik düşünceleri, umutsuzluk vb.) en az iki hafta boyunca devam ediyor ve kişinin sosyal ve/veya iş yaşamında aksamalara neden oluyor ise bu durumun depresyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır. Eskisi gibi çalışamıyor olmak, ev işlerini yapamamak, eskiden keyif alınan aktiviteleri yapmak istememek ve genel bir isteksizlik hali yaşanabilir.

İŞTAH DEĞİŞİKLİKLERİ, ENERJİ KAYBI...

Yani yaşanılan depresif yakınmalar geçici ve duruma uygun süreli ise ve kişinin yaşamında işlev kaybına yol açmıyorsa bir süre beklenebilir. Yalnızca depresif duygudurum değil, aynı zamanda uyku miktarında azalma veya artma, iştah değişiklikleri, enerji kaybı, bedensel belirtiler dediğimiz baş ağrısı, uyuşmalar, sırt ve boyun ağrıları sıkça eşlik eden belirtilerdir.

Bu durumu yaşıyor olmak, tabi ki bizlerin elinde olan bir durum değildir. Nasıl ki tansiyon veya şeker hastası olabiliyor ve bununla ilgili kendimizi suçlamıyorsak, depresyon veya diğer ruhsal hastalıkların da bizim elimizde olan veya kendi kendimize yarattığımız bir durum olmadığını bilmek gerekir. Bu şekilde yardım almamız ve daha erken bu hastalıktan kurtulmamız mümkün olacaktır.