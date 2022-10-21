Diş macununun hiç bilinmeyen kullanımları! O lekeleri anında çıkarıyor...

Ev eşyalarını diş macunuyla temizlerken, çoğu görev yeni jel türlerini değil beyaz diş macunlarını gerektirir. Çünkü jell diş macunları silikon bazlıdır ve daha az aşındırıcıdır, bu da gerçekten bir şeyi temizlemeniz gerektiğinde pek işe yaramayacağı anlamına gelir. Buradaki yöntemler diş macununun yanı sıra bir diş fırçası, yumuşak bir bez veya ıslak sünger de gerektirir.

OJE ÇIKARICI OLARAK

Asetonunuz bittiyse, basit bir diş macunu da işe yarayabilir. Tırnaklarınızı diş macunu ile ovalayın, ardından ojeyi bir bezle silin. Karbonat içeren diş macununun ekstra aşınmaya neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır. Denenecek başka bir yöntem, ojeli tırnaklarınızı bir diş macunu, limon suyu ve su karışımına batırıp ovalamayı önerir. Diş macunu ayrıca tırnakları aydınlatmaya da yardımcı olabilir. Eski bir diş fırçası veya tırnak fırçası kullanarak altlarına da değecek şekilde tırnaklarınızı ovun, ardından limon suyuna batırın. Tırnaklarınızdaki sararmaların geçtiğini göreceksiniz.

TAKILARI PARLATMAK İÇİN

Diş macunu harika bir takı temizleyicisidir, ancak bazı metaller ve taşlar üzerinde kullanmamanız gerektiğinden dikkatli olun. Uzmanlar özellikle inci ve opalleri diş macunu ile temizlemekten kaçınmanız gerektiğini söylüyor. Ayrıca çok hassas olan ve çizilmelere neden olabilecek yumuşak değerli taşları temizlemek için de kullanmayın.

ÜTÜ TEMİZLEMEK İÇİN

Sık sık ihmal edilen ütü temizliği için diş macunu ideal bir malzemedir. Uzmanlar doğrudan tabana uygulayabileceğiniz bir jel diş macunu değil, diş beyazlatıcı bir diş macunu kullanmanızı öneriyor. Ütünün alt kısmını bir diş fırçası ile ıslatın ve dairesel hareketlerle fırçalayın. İşiniz bittiğinde ütü tabanını (suya batırmadan) durulayın ve ardından kurutun. Buhar deliklerinin tıkanmadığından emin olmak için, tamamen kuruduktan sonra ütüyü yüksek ısıya getirin. Deliklerden giren diş macunlarını püskürtmek için buhar püskürtme düğmesini birkaç kez uygulayın.