Dizleriniz arasında bir yastıkla uyumak bakın neye iyi geliyor?

Uyku rutininize ekleyeceğiniz bir tane fazladan yastık, birçok şeyi değiştirmeyi sağlar. Bu nedenle uyku esnasında yastık kullanımının önemini gündüz yaşarken görebilirsiniz. İşte dizleriniz arasına bir yastık koymanın büyük etkisi...
DURUŞUNUZU İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR
Bazı uyku pozisyonları omurgamız için diğerlerinden daha iyidir, bu nedenle vücudumuzu nasıl konumlandırdığımız çok önemlidir. Araştırmalar, yatakta asimetrik olarak yatarsak, omurgamızın yapısına zarar verebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, dizler arasına bir yastıkla uyumak, doğru pozisyonu korumaya yardımcı olması sayesinde omurganızı da düzeltmeyi kolaylaştırır. Böylece gün içerisinde de duruşunuz daha düzgün hale gelecektir.
SİYATİK VE BEL AĞRISINI ÖNLER
Bazı insanlar kronik sırt ağrısı ile yaşarlar. Ancak bacakların arasına bir yastık yerleştirmek , pelvis ve kalçaları hizalamaya da yardımcı olabilir, bu da baskıyı azaltır ve sonuç olarak, bu bölgedeki, özellikle uyurken vücudun zayıf ağırlık dağılımından kaynaklanan sürekli rahatsızlığı da azaltır.
HAMİLELİKTE UYKUYU DAHA RAHAT HALE GETİRİR.
Sağ veya sol tarafınıza yatmayı tercih etmenizden bağımsız olarak, uzmanlar, bir yastık kullanmanın ağırlığı dağıtmak ve sırt gerginliğini azaltmak, omurgayı nötr tutmak için çok yardımcı olabileceği için gebelik döneminde yan yatarak uyumanızı önerir. Piyasada bu amaca özel tasarlanmış, vücuda uygun C ve U şeklinde yastık modelleri bulunmaktadır.
YASTIĞI DOĞRU YERLEŞTİRİN:
BACAKLARINIZIN ALTINA DA KOYABİLİRSİNİZ
Sırt üstü uyumayı tercih ediyorsanız, uyurken omurganızı desteklemek için bir yastık veya minder de kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda sırt ağrısını azaltmaya da yardımcı olacaktır. Belinizi desteklemek için bir havlu veya başka bir küçük yastık da kullanabilirsiniz, böylece vücudunuz hizalanır, ağırlığınızı eşit olarak dağıtır ve uyurken yatakta hareket etmenizi engeller.