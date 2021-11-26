Dizleriniz arasında bir yastıkla uyumak bakın neye iyi geliyor?

Muhtemelen günün sonunda en çok sabırsızlıkla beklediğimiz anlardan biri de uyku vaktidir. Ancak fizyolojik bir ihtiyaç olmasına ve her gün yapmamıza rağmen her zaman en iyi uyku deneyimini yaşamayabiliyoruz. Bunun nedeni doğru yatakta uyumamak, doğru uyku pozisyonunu yakalayamamak gibi birçok sebeple ilişkili olabilir. Peki bu sorunu çözmenin sırrının bir yastıkta olduğunu biliyor muydunuz?

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:08

Uyku rutininize ekleyeceğiniz bir tane fazladan yastık, birçok şeyi değiştirmeyi sağlar. Bu nedenle uyku esnasında yastık kullanımının önemini gündüz yaşarken görebilirsiniz. İşte dizleriniz arasına bir yastık koymanın büyük etkisi...

DURUŞUNUZU İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR Bazı uyku pozisyonları omurgamız için diğerlerinden daha iyidir, bu nedenle vücudumuzu nasıl konumlandırdığımız çok önemlidir. Araştırmalar, yatakta asimetrik olarak yatarsak, omurgamızın yapısına zarar verebileceğini göstermiştir. Bu nedenle, dizler arasına bir yastıkla uyumak, doğru pozisyonu korumaya yardımcı olması sayesinde omurganızı da düzeltmeyi kolaylaştırır. Böylece gün içerisinde de duruşunuz daha düzgün hale gelecektir.

SİYATİK VE BEL AĞRISINI ÖNLER Bazı insanlar kronik sırt ağrısı ile yaşarlar. Ancak bacakların arasına bir yastık yerleştirmek , pelvis ve kalçaları hizalamaya da yardımcı olabilir, bu da baskıyı azaltır ve sonuç olarak, bu bölgedeki, özellikle uyurken vücudun zayıf ağırlık dağılımından kaynaklanan sürekli rahatsızlığı da azaltır.

HAMİLELİKTE UYKUYU DAHA RAHAT HALE GETİRİR. Sağ veya sol tarafınıza yatmayı tercih etmenizden bağımsız olarak, uzmanlar, bir yastık kullanmanın ağırlığı dağıtmak ve sırt gerginliğini azaltmak, omurgayı nötr tutmak için çok yardımcı olabileceği için gebelik döneminde yan yatarak uyumanızı önerir. Piyasada bu amaca özel tasarlanmış, vücuda uygun C ve U şeklinde yastık modelleri bulunmaktadır. YASTIĞI DOĞRU YERLEŞTİRİN: Yatmadan önce cenin pozisyonunda yatın.

Yatmadan önce cenin pozisyonunda yatın. Yatarken beliniz ile yatak arasında boşluk kalmasından kaçının.

Kalçalarınızı aynı hizada tutmak için yastığı uyluğunuzun üstüne yerleştirin.

Üst diziniz öne gelecek şekilde uyumayı tercih ediyorsanız, 2 yastık kullanmayı düşünün.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda, en iyi seçeneğin her zaman tıbbi uzmanınıza danışmak olduğunu unutmayın.