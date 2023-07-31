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Doğal bir sinek kovucu! Bu koku hepsinin anında kaçmasını sağlıyor…

Özellikle yaz aylarında sinekler hepimizi oldukça rahatsız eden bir sorun haline gelebiliyor. Ancak sinek kovucu ilaçlar ve spreyler içerisinde kimyasal olduğu için birçoğumuzun kaçınmaya çalıştığı bir yöntem olabiliyor. Buna karşın uzmanlar doğal yollarla sineklerden kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. İşte sineklerin kaçmasını sağlayacak o yöntemler…

Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:08
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Doğal bir sinek kovucu! Bu koku hepsinin anında kaçmasını sağlıyor…

Yaz aylarının gelmesiyle pencereleri daha sık açıyoruz ve bunun sonucunda ise eve daha fazla sinek ve böcek girmesiyle karşılaşabiliyoruz.

Ancak bu konuda uzman olan kişiler bu sinir bozucu böceklerden kurtulmanıza yardımcı olacak bazı basit ve doğal ipuçları paylaştı.

IŞIĞI SINIRLAYIN

Pencerelerin açık olması böceklerin evin içerisine girmesini kolaylaştırsa da aslında onları caydırmanın birçok yolu var.

Böcekler ışığa çekilir, bu nedenle akşamları pencereler açıkken ışıklarınızın kapalı veya mümkün olduğunca az olduğundan emin olun. Bu sayede evde olmadığınız süreçte camlarınız açık olsa bile sineklerin içeriye girmesini önleyebilirsiniz.

Evde olduğunuzda yani ışığın açık olduğu zamanlarda, özellikle akşam vakitlerinde pencereleri açık tutmak istiyorsanız evinize güvelerin ve diğer sineklerin girmesini önlemek için perdelerinizi veya panjurlarınızı kapattığınızdan emin olun. Bu sayede içeriye girmeleri zorlaşacaktır.

Ek olarak böceklerin veya sineklerin evin içerisinde çoğalmasını önlemek için özellikle aydınlık ve havadar alanların tozunu sık sık almayı ve temizlemeyi unutmayın.

KOKULARDAN YARDIM ALIN

Uzmanlar, "Sinekler gibi böcekler de turunçgillerden nefret eder, bu nedenle artık limon, misket limonu veya portakal kabuğunu suyla karıştırmak, ve bunu pencere pervazınıza yaymak için mükemmel doğal sinek kovucu olabilir. Pencere pervazınıza yerleştirmek için narenciye kokulu difüzörler de bulabilirsiniz, koku harika bir itici görevi görecektir" diyor.

DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN

Uzmanlar, meyve sineklerinin ve diğer böceklerin evinize girmesini önlemek için şunları önerdi: "Bu son yöntem bir ipucu gibi görünmeyebilir, ancak oldukça etkilidir. Temizlemeyi kesinlikle ihmal etmeyin ve özellikle mutfağınızdaki pencerelerin yakınında yemek artıklarını dışarıda bırakmaktan kaçının."

"Yüzeyleri silmek için nemli bir bez ve biraz yüzey temizleyici kullanabilir, kırıntıları ve kirli bulaşıkları mutfakta bırakmamaya özen gösterebilirsiniz. Bu düzenli bakım sineklerin evinize girmesini önlemeye yardımcı olacaktır."

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