Doğal bir sinek kovucu! Bu koku hepsinin anında kaçmasını sağlıyor…

Yaz aylarının gelmesiyle pencereleri daha sık açıyoruz ve bunun sonucunda ise eve daha fazla sinek ve böcek girmesiyle karşılaşabiliyoruz.

Ancak bu konuda uzman olan kişiler bu sinir bozucu böceklerden kurtulmanıza yardımcı olacak bazı basit ve doğal ipuçları paylaştı.