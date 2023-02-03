Doğum öncesi makyaj yapan kadınlar sosyal medyayı ikiye böldü! “Doğum fotoğraflarında daha iyi gözükmek istedim”

Bazı annelerin çocukları doğmadan makyajlarını yaptırdığı ortaya çıkarken, bu durum sosyal medyada çokça tartışmaya yol açtı.
TikTok'ta çocuklarının dünyaya gelmesini beklerken hastane yataklarında makyaj yapan kadınların videoları sosyal medyanın da ikiye bölünmesine neden oldu.
TV yıldızı ve medya kişiliği 36 yaşındaki Heidi Montag, TikTok'ta 2022 yılının Kasım ayında paylaştığı oğlu Ryker Pratt'ın doğumuna hazırlanırken bir adım öteye giderek profesyonel bir makyaj sanatçısı tuttu.
15 saniyelik video 6,9 milyondan fazla görüntülendi ve Montag'ın 39 yaşındaki kocası Spencer Pratt'ın tripod donanımlı bir telefonla konuştuğu sırada yanında bir aydınlatma kiti olan bir fotoğrafçı olduğunu gösterdi.
Binlerce TikTok kullanıcısı , Montag'ın doğumdan önce hazırlanma ve makyaj yapma seçimi konusunda bölünmüş durumdayken, bazıları bunun "çok fazla" olduğunu yazarken, diğerleri anın "ikonik" olduğunu düşündü.
Bir yorumcu Montag'a "İnsanların bu kadar dik kafalı ve yargılayıcı olmaları beni paramparça ediyor. Kesinlikle harikasın!" yazdı.
Bir kullanıcı, "Bir hemşire olarak, hastamın sakin, rahat ve moralinin yerinde olması beni çok mutlu eder!" diye görüşünü belirtti.
Doğum makyajı trendine katılmayı seçen ancak bir profesyonelle çalışmayan diğer anneler, kendi fondötenlerini, kapatıcılarını, göz farlarını, kalemlerini ve maskaralarını kendilerine uyguladılar.
57.800'den fazla takipçisi olan TikTok içerik yaratıcısı Lae Harris, 2 Ekim 2021'de kendi makyajını yaptığı bir dakikalık bir video paylaştı. Lae, videonun başlığına ise "Bebeğimi doğurmadan önce makyajımı yaptım" diye yazdı. "Kraliçeyle yüz yüze tanışmasını istedim derken" yorumlar bölümünde bu esnada doğum yapmaya çok yakın olduğunu yazdı.
Video yaklaşık 12,9 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak TikTok'ta en çok izlenen doğum makyajı videolarından biri oldu. Lae'nin videosunun altına bırakılan binlerce yanıt büyük bir çoğunlukla olumluydu.
Bir kullanıcı "İlk izlenim önemlidir" diye şaka yaptı. Başka bir TikTok içerik yaratıcısı, Harris'in viral videosunun kadınların "erkekler için" makyaj yapmadıklarının "kanıtı" olduğunu yazdı. Yorum 135.300'den fazla beğeni aldı.
Harris ikinci çocuğunun doğumu için makyajını yaptığını söyledi. Bunun nedeni olarak "Sadece makyajımı yapmak istedim çünkü oğlumla doğum fotoğraflarımda olmak istediğim kadar güzel olmadığını hissettim" dedi.
110.500'den fazla takipçisi olan TikTok içerik yaratıcısı Dvtsroxii (namı diğer RoxiiThaDon), 1 Haziran 2021'de oksijen maskesi takarken göz farı uyguladığı 15 saniyelik bir video paylaştı. Bir kullanıcı makyajsız doğum fotoğraflarını tercih ettiğini paylaştı.
Kullanıcı, "Eski kafalı mıyım bilmiyorum" dedi. "Ama doğum fotoğraflarındaki bitkin bakışların, geriye dönüp baktığınızda onlara daha iyi bir anlam kazandırdığını düşünüyorum..."
Ohio merkezli bir hastane ve sağlık haberleri kaynağı olan Cleveland Clinic tarafından yayınlanan bir rapor, ilk doğum için ortalama doğum süresinin 12 ila 24 saat arasında olduğunu belirtiyor.
Sonraki doğumların, ortalama olarak sekiz ila 10 saat arasında olan daha sürelerine sahip olduğu bildiriliyor. Bazı ebeveynler, dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılar tarafından sunulan bir belgesel hizmeti olan doğum video ve fotoğraf çekimlerini tercih ediyor.