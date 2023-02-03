Doğum öncesi makyaj yapan kadınlar sosyal medyayı ikiye böldü! “Doğum fotoğraflarında daha iyi gözükmek istedim”

Bazı annelerin çocukları doğmadan makyajlarını yaptırdığı ortaya çıkarken, bu durum sosyal medyada çokça tartışmaya yol açtı.

15 saniyelik video 6,9 milyondan fazla görüntülendi ve Montag'ın 39 yaşındaki kocası Spencer Pratt'ın tripod donanımlı bir telefonla konuştuğu sırada yanında bir aydınlatma kiti olan bir fotoğrafçı olduğunu gösterdi.

TV yıldızı ve medya kişiliği 36 yaşındaki Heidi Montag, TikTok'ta 2022 yılının Kasım ayında paylaştığı oğlu Ryker Pratt'ın doğumuna hazırlanırken bir adım öteye giderek profesyonel bir makyaj sanatçısı tuttu.

TikTok'ta çocuklarının dünyaya gelmesini beklerken hastane yataklarında makyaj yapan kadınların videoları sosyal medyanın da ikiye bölünmesine neden oldu.

Binlerce TikTok kullanıcısı , Montag'ın doğumdan önce hazırlanma ve makyaj yapma seçimi konusunda bölünmüş durumdayken, bazıları bunun "çok fazla" olduğunu yazarken, diğerleri anın "ikonik" olduğunu düşündü.

Bir yorumcu Montag'a "İnsanların bu kadar dik kafalı ve yargılayıcı olmaları beni paramparça ediyor. Kesinlikle harikasın!" yazdı.

Bir kullanıcı, "Bir hemşire olarak, hastamın sakin, rahat ve moralinin yerinde olması beni çok mutlu eder!" diye görüşünü belirtti.