Doğuştan ampute, şimdi hem kahraman öğretmen hem milli takım yıldızı!

"ÖĞRETMENLİK BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Sporcu olarak elde edilecek başarıların neredeyse hepsine ulaştığını vurgulayan Gözaçık, "Öğretmenliğin benim için farklı bir yeri var. Küçükken dua etmiştim 'ben öğretmen olmak istiyorum' diye. Çünkü öğretmenliği ve çocukları çok seviyordum." ifadelerini kullandı.

Gözaçık, branş fark etmeksizin öğretmenlerin kutsal bir görevi icra ettiğine inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Öğretmenlik benim için çok değerli bir görev. Sadece beden eğitimi ve spor eğitimi anlamında değil. Burada paylaşmayı, kaynaşmayı, sporun sosyal hayatta davranışa etkilerini anlatıyorum öğrencilerime. Okula protezle geliyorum. Bazı öğrenciler sonradan öğrendi, bazıları öğrenince şaşırıyor. Bazıları da milli takımda şampiyonluk yaşayıp burada olduğuma şaşırıyor. Yani tepkileri güzel. Genelde her gün benden imza almaya geliyorlar."