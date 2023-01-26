Dünya bu bebeği konuşuyor! Kilosu doktorları bile şaşkına çevirdi!

Angerson Santos, Çarşamba günü Brezilya'da sezaryenle dünyaya geldi ve doğan en iri bebek olduğuna inanılan bebek tam olarak 7 kilo 328 gram ağırlığında ve 61 santimetre.
Brezilya'da bir kadın 7 kilo 328 gram ağırlığında ve 61 cm boyunda dev bir bebek doğurdu. Angerson Santos, 18 Ocak Çarşamba günü Amazonas Eyaleti, Parintins'deki Padre Colombo Hastanesinde sezaryenle dünyaya geldi. Sağlık görevlileri, oldukça büyük bebeğin eyalette şimdiye kadar doğmuş en büyük bebek olduğuna inanıyor ve önceki 5 kilo 89 gram ve 55 cm olan rekoru kırıyor.
Anne Cleidiane Santos dos Santos, rutin bir muayene için için hastaneyi gittiğinde olacakların farkında değildi. Ancak doktorlar, doğmamış bebeğin annenin taşıyamayacağı kadar büyük olduğunu anlayınca sezaryen ile alınması gerektiğini söyledi. Cerrahlar ertesi gün gerçekleşen sezaryen ile Angerson bebek 7.328 kilo ve 61 santimetre boyunda doğdu. Hastanedeki sağlık görevlilerine göre bebek kuvözde ancak durumu stabil ve herhangi bir anormalliği yok.
Angerson o kadar büyük ki, ailesinin önceden satın alıp hazırlık yaptığı yeni doğan kıyafetlerinin hiçbirinin içerisine sığamadı. Bu yüzden ailenin yeni kıyafetler almasına yardımcı olmak için bir bağış toplama etkinliği bile başlatıldı. Angerson, 2014 yılında Parintins'te doğan ve 6,74 kilogram ağırlığında ve 57 santimetre boyunda olan Pedro Aluizio'nun kırdığı önceki Amazonas eyalet rekorunu kırdı. Bundan önce rekor ise 2011 yılında doğan, 6,12 kilo ve 56 santimetre boyundaki bir bebeğe aitti.
Ancak Guinness Dünya Rekorları'na göre gelmiş geçmiş en ağır bebek, Carmelina Fedele, Eylül 1955'te İtalya, Aversa'da 10.2 kilogram ağırlığında dünyaya gelmişti.
Görsel kredisi: Hospital Padre Colombo