Dünya bu bebeği konuşuyor! Kilosu doktorları bile şaşkına çevirdi!

Angerson o kadar büyük ki, ailesinin önceden satın alıp hazırlık yaptığı yeni doğan kıyafetlerinin hiçbirinin içerisine sığamadı. Bu yüzden ailenin yeni kıyafetler almasına yardımcı olmak için bir bağış toplama etkinliği bile başlatıldı. Angerson, 2014 yılında Parintins'te doğan ve 6,74 kilogram ağırlığında ve 57 santimetre boyunda olan Pedro Aluizio'nun kırdığı önceki Amazonas eyalet rekorunu kırdı. Bundan önce rekor ise 2011 yılında doğan, 6,12 kilo ve 56 santimetre boyundaki bir bebeğe aitti.