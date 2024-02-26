Dünya evine "Çıldır Gölü'nde" girdiler! Buzun üzerinde evet dediler...

Gölün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelen turistler, buzla kaplı göl üzerinde yürüyüş yapıp, atlı kızaklarla geziyor. Buzla kaplı göl aynı zamanda evlilik yolundaki çiftlerin de uğrak yeri olmaya başladı.

Ardahanlı Güler ve Soner Aslantaş, nikah için Çıldır Gölü'nün Akçakale mevkisine geldi. Atlı kızakla bir süre göl üzerinde gezen, damatlık ve gelinlik giymiş çiftin nikahı, daha sonra buz üstünde hazırlanan masada kıyıldı.

Soner Aslantaş, nikahlarının buz üstünde kıyılmasıyla hayallerindeki organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Gelin Güler Aslantaş da gölde nikah kıymanın hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.