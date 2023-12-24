Dünya ihtiyacının %90'ınını Türkiye karşılıyor! Kadınların yeni gelir kapısı...

'DÜNYA İHTİYACININ YÜZDE 90'I TÜRKİYE'DEN' Defne yapraklarının 12 ay boyunca toplandığını ve sürekli gelir sağlanabildiğini söyleyen Karaman, "Defne işimizi 30 yıl önce tedarikçi firmalara ormanlardan toplayıp, ürün yaptığımız dönemlerden beri yapıyoruz. Bunun piyasa değeri olduğunu, dünya ihtiyacının yüzde 90'ının Türkiye'den karşılandığını öğrendik. Bunun üzerine yoğunlaştık. Kurutma tesisimizi kurduk ve son 1 yıldır bölgemizdeki ürünleri en azından yarı işlenmiş hale getirerek, ihracatçı firmalara gönderiyoruz. Kurmuş olduğumuz tesis, 50 metrekare bir alanda, katlı elek sistemi ile kurutma yapıyoruz. Günlük 1 ton yaş defne yaprağı kurutma kapasitesine sahibiz. Bu kuruttuğumuz defneleri, hanelere dağıtarak bayanlara belirli bir ücret karşılığında seçtiriyoruz. Seçme sonrası kontrollerini yaptıktan sonra firmaların istediği şekilde paketleyip, gönderiyoruz. 20 kişiye 12 ay boyunca istihdam sağlıyoruz" diye konuştu



500 BİN FİDE DAĞITIMI HEDEFLENİYOR

Tarım dışı kullanılan arazilerde, gelir elde edilmesi amacıyla dikiminin yapılabileceğini söyleyen Karaman, "Defne daha çok kozmetik, şampuan, sabun, baharat gibi her tür alanda kullanılabiliyor. Tıpta da kullanılabiliyor. Bunun yetişmesi için Karadeniz çok uygun. Nemli bir bölge. Diğer tarım ürünlerinin yapılamadığı arazilerde çok rahat yapılabiliyor. Baraj havzalarında, ırmak yataklarına yakın bölgelerde, dik arazilerde ve tarım dışı kullanılacak tüm arazilere uyum sağlayabiliyor. Şu anda bölgemizde kapama bahçe olarak bizim 7 ila 8 dönüm kadar bir alanımız var. Daha çok yaygınlaşması için defnenin tohumlarından fide üreterek, bölgemizde üretmek isteyen çiftçilerimize ücretsiz dağıtımını da yapıyoruz. Bu yılki hedefimiz, 200 bin fide dağıtmak. Önümüzdeki yıl için 500 bin fide dağıtma hazırlığımız var. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz, eğer arazilerinde farklı bitkilerden ziyade peyzaj olarak da bahçe kenarlarına, ev kenarlarına dikip, böyle bir sağlıklı ürünü yetiştirmeleri için destek veriyoruz" dedi.