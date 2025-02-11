"Dünyanın en uzun adamı" Sultan Kösen'in ayak numarasını duyan şoke oluyor!

Kösen'e Almanya'da bulunan bir firma tarafından her yıl ayakkabı getiriliyor. Bu yıl da bir çifti yazlık, diğeri kışlık 37,5 santimetrelik 60 numara ayakkabılarını teslim alan Kösen, dünyayı adım adım gezmeye devam etmek istiyor. Sultan Kösen, dünyanın en uzun insanı ve dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Yaklaşık 60-61 numara ayakkabı giyiyorum. Ayakkabılarım Almanya'da özel bir şekilde yapılarak her sene bana getiriliyor. Bazen ben Almanya'ya gidiyorum. Bu sene de arkadaşlarımız bana 2 çift ayakkabı getirdi. Daha önce ayakkabı bulmakta zorlanıyordum. Ayaklarım büyük olduğu için ayakkabılar dayanmıyordu. Yaklaşık 16 yıl önce Almanya'daki firmanın temsilcisi ile tanıştık. Bana 20 çiftten fazla ayakkabı yaptılar. Bir sürü ayakkabım var. Çok mutluyum. Artık ayakkabılara ihtiyacım yok."

Viyana'da 2009 yılında tanıştığı firma sahibinin daha sonra kendisine ayakkabı yaptığını duyunca çok sevindiğini anlatan Kösen, şöyle konuştu:

Ayakkabılarının çok rahat ve hafif olduğunu, koku yapmadığını kaydeden Kösen, "Ayakkabılardan çok memnunum. Bu ayakkabılarımla dünya turuna devam etmek istiyorum. Hedefim bütün ülkeleri gezip görmek. Yaklaşık 130 ülkeye gittim, geri kalan ülkelere gitmek istiyorum. Yeni ayakkabılarımla yeni yolculuk ve yeni maceralara devam." diye konuştu.

Kösen, ayakkabılarını yapanlara ve buna vesile olanlara teşekkür etti.