Duş başlığındaki kireci tek hamlede temizliyor! Kimyasal gerektirmeyen doğal yöntem...

Banyo temizliği çoğu temizlik yapılacaklar listesinde yer alırken, duş başlığındaki kirecinin temizlenmesi çoğu zaman bu listede yer almaz.
Aslında bu durum duş başlıklarının çok fazla bakteri barındırmasına neden olur. Sudaki kireç gibi mineraller zamanla birikecek ve mikropların üremesine zemin hazırlayacaktır.
Ayrıca banyonun genellikle sıcak ve buharlı bir ortam olduğu göz önüne alındığında, bakteri ve küflerin ne kadar hızlı çoğaldığını anlamak kolaydır.
Uzmanlar, duş başlıklarının tek bir mutfak malzemesiyle nasıl mümkün olduğunca uzun süre parlayıp temizleneceğini paylaştılar.
Suyun başlıktan her yöne fışkırması duş başlığınızın kirli olduğunu gösteren bir işarettir. Bunun nedeni, suyun aktığı deliklerin kireç nedeniyle tıkanmasıdır.
Duş başlıklarını temizlemek için "kolay ev yapımı çözüm" beyaz sirke kullanmaktır. Bu sadece dört basit adımda yapılabilir.
Duş başlığını duş kolundan çıkarıp bir kovaya, kaseyeveya kaba yerleştirerek başlayın.
Seçtiğiniz kabı sirkeyle doldurun (ılık veya soğuk işe yarayacaktır) ve duş başlığını mümkün olduğunca parçalara ayırın (örneğin ön kısmını çıkarın).
Ilık veya sıcak sirke kullanıyorsanız, duş başlığını 30 dakika bekletmeniz yeterlidir, aksi takdirde gece boyunca soğuk sirkede bekletin.
Ardından duş başlığınızdaki tüm kireç ortadan kalkacaktır, ancak kirecin giderildiğinden emin olmak için diş fırçası veya ince bir fırça ile fırçalayın. Duş başlığınız tertemiz olacak!