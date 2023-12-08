Duş başlığındaki kireci tek hamlede temizliyor! Kimyasal gerektirmeyen doğal yöntem...

Aslında bu durum duş başlıklarının çok fazla bakteri barındırmasına neden olur. Sudaki kireç gibi mineraller zamanla birikecek ve mikropların üremesine zemin hazırlayacaktır.

Ayrıca banyonun genellikle sıcak ve buharlı bir ortam olduğu göz önüne alındığında, bakteri ve küflerin ne kadar hızlı çoğaldığını anlamak kolaydır.

Uzmanlar, duş başlıklarının tek bir mutfak malzemesiyle nasıl mümkün olduğunca uzun süre parlayıp temizleneceğini paylaştılar.