Duş başlığınız tıkandıysa hemen bunu yapın! Ne kimyasal gerekiyor ne de ovalama

KİREÇ OLUŞUMU SU TAZYİKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Özellikle sert su yapısına sahip bölgelerde; su ısındıkça veya buharlaştıkça geride kalsiyum ve magnezyum minerallerinden oluşan tabakalar bırakıyor. Bu durum yalnızca duş başlıklarında değil; musluk, çaydanlık ve su ısıtıcılarında da sıkça gözlemleniyor. Zamanında müdahale edilmeyen kireçlenme, duş başlığının ömrünü kısaltırken suyun akış gücünü de ciddi oranda engelliyor.