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Duş başlığınız tıkandıysa hemen bunu yapın! Ne kimyasal gerekiyor ne de ovalama

Banyolarda su tazyikinin düşmesine ve hijyen sorunlarına yol açan kireç birikintileri, en can sıkıcı problemlerden biri. Sert suların içerdiği mineraller nedeniyle zamanla duş başlıklarında oluşan tortulardan kurtulmak ise sanılanın aksine çok kolay.

Giriş Tarihi: 06.08.2026 13:23
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Duş başlığınız tıkandıysa hemen bunu yapın! Ne kimyasal gerekiyor ne de ovalama

Kimyasal ürün kullanmadan, mutfakta bulunan tek bir doğal malzemeyle duş başlığını ilk günkü performansına döndürmek mümkün.

KİREÇ OLUŞUMU SU TAZYİKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Özellikle sert su yapısına sahip bölgelerde; su ısındıkça veya buharlaştıkça geride kalsiyum ve magnezyum minerallerinden oluşan tabakalar bırakıyor. Bu durum yalnızca duş başlıklarında değil; musluk, çaydanlık ve su ısıtıcılarında da sıkça gözlemleniyor. Zamanında müdahale edilmeyen kireçlenme, duş başlığının ömrünü kısaltırken suyun akış gücünü de ciddi oranda engelliyor.

BEYAZ SİRKE İLE 1 SAATTE GÖZ ALICI SONUÇ

Banyo ve temizlik uzmanları, duş başlıklarındaki tortuları temizlemek için en etkili yöntemin beyaz sirke olduğunu vurguluyor. Doğal asidik yapısı sayesinde kireci kısa sürede çözen bu pratik uygulama adımları ise şöyle...

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POŞET YÖNTEMİ

Duş başlığının sığabileceği büyüklükte bir kilitli poşetin içerisine beyaz sirke doldurun.

Sökülebilen duş başlığını doğrudan poşetin içine yerleştirin. Sökülemeyen başlıklarda ise poşeti başlığın üzerine geçirip bir paket lastiğiyle sabitleyin.

Sirkenin kireci tamamen çözmesi için 1 saat bekletilmesi yeterli oluyor.

1 saatin sonunda poşeti çıkarın ve duş başlığını yüksek tazyikli sıcak su çalıştırarak son kalıntılardan arındırın.

UZMANLARDAN SÜRE UYARISI

Beyaz sirkenin güçlü bir asit oranına sahip olduğunu belirten uzmanlar, bekletme süresinin 1 saati aşmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzun süreli temasın duş başlığının metal veya krom kaplamalarına zarar verebileceği ifade ediliyor.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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