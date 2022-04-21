Duşakabindeki lekeleri anında çıkarıyor! Plastik poşetle banyo temizliği…

Her evde bulunan, market alışverişlerinde kullandığınız poşetlerle temizlik de yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Market alışverişi esnasında kullanılan daha sonra iste kaldırılarak biriken yığın halindeki poşetleriniz değerlendirebileceğiniz bu yöntem sayesinde banyolar pırıl pırıl olacak!
BANYO TEMİZLİĞİNDE YENİ YÖNTEM
Özellikle duşakabindeki camlarda oluşan su ve kireç lekeleri için oldukça etkili bu çözümde ihtiyacınız olan ve her evde bulunan 3 ürün gerekiyor. Tek gerekli olanlar ise şöyle;
UYGULAMA
Plastik poşetinizi süpürgenin uç kısmına yerleştirip çıkmaması için sıkıca bağlayın.
Temizlik ürününüzü poşetin üzerine dökün ve yayın.
Temizleyeceğiniz duşakabin camını su dökerek ıslatın ve ardından sopa yardımıyla poşeti yüzeyin üzerinde gezdirin.
Lekelerin çıktığından emin olduğunuzda işlemi bitirerek suyla güzelce durulayın.
Son adım olarak yüzeyi kuru bir bez yardımıyla kurulayın ve ilk günkü haline geldiğini göreceksiniz.
AYNI YÖNTEM FARKLI YÜZEYLER
Aynı ürünleri farklı şekillerde kullanarak banyodaki pek çok lekeyi anında çıkarabilirisiniz. Örneğin aynı yöntemi musluktaki lekeler için de uygulamanız mümkün. Bu sefer ihtiyacınız olan tek şey plastik poşet ile temizleyiciniz.
Banyodaki muslukların üzerine krem temizleyicinizi dökün. Ardından poşeti elinize geçirin ve tüm yüzeye temizleyiciyi yayın. 1 dakika boyunca poşetle musluğunuzu ovalayıp ardından temiz su ile durulayın. Musluklarınız parıl parıl olacak!
Sıra fayans temizliğine geldiğinde ise krem temizleyicinizi poşetin üzerine dökün ve yerleri bezle ovalarmış gibi plastik poşetle ovalayın. Tüm kararmaların ve lekelerin kısa sürede çıktığını göreceksiniz.
Sadece üç malzeme kullanarak tüm banyonuzu baştan sona temizleyebileceğiniz gibi mutfakta da bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
ÇELİK ÇAYDANLIK VE TENCERE TEMİZLİĞİ
Plastik poşetin üzerine döktüğünüz krem temizleyici temizlemek istediğiniz çelik ürünün üzerine direkt olarak uygulamak ve ardından bir miktar ovalamak yeterli olacaktır. İnatçı lekelerde önce tencere ya da çaydanlığınızı ıslatırsanız daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Sonuçta ise tüm çelikler yeni alınmış gibi parıldayacak!