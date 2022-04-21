Duşakabindeki lekeleri anında çıkarıyor! Plastik poşetle banyo temizliği…

AYNI YÖNTEM FARKLI YÜZEYLER

Aynı ürünleri farklı şekillerde kullanarak banyodaki pek çok lekeyi anında çıkarabilirisiniz. Örneğin aynı yöntemi musluktaki lekeler için de uygulamanız mümkün. Bu sefer ihtiyacınız olan tek şey plastik poşet ile temizleyiciniz.

Banyodaki muslukların üzerine krem temizleyicinizi dökün. Ardından poşeti elinize geçirin ve tüm yüzeye temizleyiciyi yayın. 1 dakika boyunca poşetle musluğunuzu ovalayıp ardından temiz su ile durulayın. Musluklarınız parıl parıl olacak!

Sıra fayans temizliğine geldiğinde ise krem temizleyicinizi poşetin üzerine dökün ve yerleri bezle ovalarmış gibi plastik poşetle ovalayın. Tüm kararmaların ve lekelerin kısa sürede çıktığını göreceksiniz.

Sadece üç malzeme kullanarak tüm banyonuzu baştan sona temizleyebileceğiniz gibi mutfakta da bu yöntemi uygulayabilirsiniz.