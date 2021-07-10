3 hafta taze kalıyor, yöntemi ise...

Yaz meyveleri, birçok sebze türü ve lezzetine doyum birçok yiyecek sürekli sofralarımızda dursun istesek de tüketim ömürleri nedeniyle uzun süre tüketilemez bir duruma gelir. Fakat bunun için belli yöntemleri deneyerek oldukça uzun vadeli bir tüketim sağlayabiliriz.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 13:47 ABONE OL PAYLAŞ

Peynirler, meyveler ve sağlığa yararlı sebzeleri saklamanın birkaç yolu bulunuyor. Sizler de mutfakta daha uzun süren lezzet şölenine ulaşın diye sizler için bu yöntemleri listeledik.

KIRMIZI MEYVELER + SU + SİRKE 10/1 ölçüyle su ve sirkeyi karıştırın. Örneğin; 10 bardak suya 1 bardak sirke ekleyerek meyvelerinizi yıkalayabilirsiniz. Meyveleri bu karışımda duruladıktan sonra süzün ve kağıtla kaplı bir kase içerisinde buzdolabına yerleştirin. Zayıf bir çözelti olması nedeniyle meyvelerde sirke tadını almazsınız. Fakat çilekleri, yabanmersinleri veya böğürtlenleri bu yolla uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

KEREVİZ, BROKOLİ, MARUL + ALÜMİNYUM FOLYO Çok basit bir işlem sayesinde yeşillikleri uzun süre koruyabilirsiniz. Brokoli, kereviz veya marulu, folyoya tamamen sarın. Bu sayede 2 3 hafta hatta daha uzun süre taze kalabilirler.

PEYNİR + PARŞÖMEN KAĞIDI Parşömen kağıdına sardığınız peyniri, seramik veya cam bir kap içinde muhafaza ederseniz çok daha uzun süre dayanacaktır. Peyniri buzdolabının görece daha sıcak bölmesinde örneğin; kahvaltı bölmesinde tutmak da bir başka ipucudur. Ayrıca peyniri muhafaza etmenin bir başka yolu ise rendelemek ve dondurmaktır.

KAYISILAR VE BÖLMELİ KAPLAR Olgunlaşmamış kayısıları muhafaza etmenin en iyi yolu ise teker teker parşömen kağıtlarına sarmanızın ardından yumurta kapları gibi bölmeli kaplara yerleştirmektir. Buna benzer herhangi bir tepsi de kullanabilirsiniz. Kayısı, 10 - 15 derece sıcaklıkta olgunlaşır. Olgunlaşmış kayısılar ise buzdolabında bir kağıt torba içinde saklanmalıdır.

ÇÖKELEK + ŞEKER VEYA TUZ Kapaklı bir bardak veya emaye kaseye koyduğunuz çökeleğin içine buzdolabında saklamak için 2- 3 küp şeker koyun. Üstelik bu yiyeceği buzdolabınız olmadan da muhafaza edebilirsiniz. Steril bir kaseye bir kat tuz dökün, üzerine çökelek koyun, bir bezle örtün ve üzerine bir ağırlık yerleştirin. Ayrıca yağ oranı düşük bir peynir daha uzun süre depolanır.

ÜZÜM + İP Buzdolabındaki üzümler için en uygun nokta, arka bölümlerdir. Geç hasat edilmiş ürünleri seçin ve üzümleri birbirine olabildiğince az temas etmeyecek şekilde tutun. Bu şekilde kuru, serin, karanlık ve havalandırılan bir odaya asarsanız uzun süre saklayabilirsiniz. Bahçıvanlar üzümleri toplamadan 1,5 ay önce sulamayı bırakarak daha uzun süre muhafaza ederler.

ZENCEFİL + KAYNAMIŞ SU VE PARŞÖMEN Zencefilin uzun süre taze kalmasını istiyorsanız, onu bir süre güneşte kurutun, ardından parşömen kağıdına sarın ve karanlık ve serin bir yerde muhafaza edin. Bir diğer yöntem ise kaynamış suya batırıp buzdolabında bekletmektir.

ET + ISIRGAN OTU VE MARİNASYON Taze etleri, 4 veya 6 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Bunun için etrafına ısırgan otu sarın, sirkeye batırılmış bir beze sarın ve tahta bir kutuya yerleştirin. Bu şekilde zemine 20 cm derinliğinde gömmeniz gerekiyor. Dondurucuda etin folyoya sarılması gerekebilir ve ayrıca marine edilmiş bir dondurma yöntemi de bulunur.

TAZE SOĞAN + ŞİŞE + DONDURUCU Taze soğanı dondurmanın basit bir yolu, onları kesmek ve parçaları plastik bir şişeye koymaktır. Dondurucuya koymadan önce soğanların kurutulması gerekir. Doğru bir depolama sayesinde soğanlarınızı kışa kadar buzluğunuzda bekletebilirsiniz.

DOMATESLER + SAPLAR YUKARI VEYA AŞAĞI Olgunlaşmamış domatesleri, sapları aşağıya bakacak şekilde bir kağıt torba içinde veya tek kat halinde serin bir yerde saklanan bir kutuda kırmızı olana kadar bekletin. Yakınlarında meyve varsa olgunlaşma süresi de kısalacaktır. Olgun domatesler ise tercihen domatesler birbirine değmeyecek şekilde, sapları yukarı bakacak konumda ve oda sıcaklığında muhafaza edilmelidir.

BALIK + BUZ Buradaki en önemli nokta balığın yakalanmasının ardından doğru işlenmesidir. Yeni tuttuğunuzda hala hayattayken plastik bir torba içinde taşınmamalı. Ayrıca ortalama bir buzdolabı, balıkları saklamak için doğru sıcaklığı yakalayamaz. Ancak buzluk içinde beklettiğiniz balıkların ömrünü 2 veya 3 gün uzatabilirsiniz.

YEŞİLLİK + SU + PLASTİK TORBA Yeşilliklerinizi biz kap su içinde ve plastik bir torba içinde saklayarak tüketim süresini oldukça uzatabilirsiniz. Sakladığınız yerin serin bir nokta olmasına da dikkat edin.

ELMA + KAĞIT + ÇEKMECE Elmalarınızı serin bir yerde "karantina" altın alın. Bu sayede 2 hafta içinde zarar görmüş meyvelerden kurtulursunuz. İyi olanları dikkatlice bir parşömene sarın. Çok sayıda elmanız varsa her katmanı bir kağıt ile kaplayabilirsiniz. Ayrıca elmalarınızı patateslerden uzak ve serin bir yerde muhafaza edin.

MANTAR + KUTU, KASE VEYA KESE KAĞIDI Taze mantarlar en iyisidir. Mantarları kirden ve tozdan kurtarmak için yıkayın ve isteğe bağlı olarak böcek olma ihtimaline karşı onları tuzlu bir su içinde bekletin. Mantarları bir kağıt havlu üzerine serin ve bekletin. Ayrıca hasar görmüş yerlerini de kesebilirsiniz. Mantarları kuruttuktan sonra kağıt bir torbada, tahta bir kutuda veya peçete serili bir kasede uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

KARPUZ + KÜL, FİLE, KİL, YOSUN VEYA SAMAN Karpuzlar en iyi şekilde karanlık ve 2 derece serinlikte bir noktada saklanır. Bu sıcaklıkta bir bölgede karpuzları bir beze sararak, bir fileyle asarak veya ek olarak samanla çevrelenmiş bir rafta saklayabilirsiniz. Kil veya balmumu ile kaplamak da bir yöntemdir. Ayrıca kül veya yosunların için saklamak da bir diğer yöntemdir. Karpuzlar, karanlık ve serin noktalarda çok daha uzun süre dayanır ve sık sık yönlerinin çevrilmesi gerekir.