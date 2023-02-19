El emeği göz nuru! Depremzede çocuklara oyma sanatıyla oyuncak yaptılar...

El emeği, göz nuru herkesin kendi bütçesinden verebileceği oyuncakları kabul ettik. Hepsini paketledik. Umarım inşallah ilerleyen günlerde Hatay'a gidip bunları bizzat birlikte hem eğlence şeklinde hem de bir panayır gibi yapıp orada çocuklara dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.





"HATAY İÇİN HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ" Etkinliğin nasıl akıllarına geldiğini anlatan Celalettin Özer, "Burada kendi tasarladığımız ürünleri kestik, paketledik. Hediye paketlerine koyduk. Bu şekilde Hatay için bir hazırlık içerisine girdik. Özellikle büyük çocuklar için oyuncaklar temin ettiğimiz halde baktık ki küçük çocuklar için aslında bir oyuncak temin edemedik. Özellikle organik ahşap ürünlerinin bu piyasada çok olduğunu ve daha tavsiye edilir olduğunu gördük. Bu sayede aslında biz neden üretmeyelim diye ofisimizde bir beyin fırtınası yaptık. Bu sayede direk ahşaptan küçük dinozor setleri planladık. Tasarımlarını yaptık daha sonra ise lazerde markaladık.