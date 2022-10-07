Elinize sinen balık kokusunu anında çıkarıyor! Bu yöntemi uyguladığınızda…

Balık ayıklayıp pişirdikten sonra ellerde oluşan bu koku çok tuhaf gelebilir. Balık kokusuna maruz kalmamak için, eldiven takmanız ilk önleyici sebepler arasında yerini alıyor. Öyleyse gelin birlikte diğer önleyicilerinin neler olduğuna bir bakalım.
BALIKLAR NEDEN KOKAR?
Balık pulları, suda bulunan bakteriyel enfeksiyon ve diğer tehlikelerden korunmalarını sağlayan mukus tabakasıyla kaplanmıştır. Balıkları kaygan ve tutması zor yapan şey budur. Bununla birlikte, gerçek "balık" kokusu, trimetilamin oksit veya TMAO adı verilen kimyasal bir bileşikten gelir. TMAO'nun birincil işlevi, hücrelerinin su altında yaşamak için ihtiyaç duyduğu sıvı ve tuz dengesini sağlamaktır. Tuzlu su balıkları, tatlı su türlerinden daha yüksek konsantrasyonlarda TMAO içerir, bu nedenle tatlı su balıkları daha hafif bir kokuya sahip olma eğilimindedir.
DİŞ MACUNU
Görünüşe göre diş macunu sadece dişleri temizlemek için iyi değil, aynı zamanda balık kokularını gidermekte de işe yarıyor. Diş macunu balık kokusunu önlemede çok etkili bir yöntemdir. Elinize biraz diş macunu sıkın, suyla durulayın ve ardından ellerinizi ovalayın ve yakında o balık kokusundan kurtulacaksınız..
LİMON SUYU
Temizlik malzemelerinin bileşenlerinde genellikle limon özü kullanmasının bir nedeni var! Limon temizlik konusunda en etkili yöntemlerden biridir. Balıklardan gelen istenmeyen kokulardan kurtulmaya çalışıyorsanız ellerinize limon sıkıp ovalamak fazlasıyla işe yarayacak. Bunun yaptıktan sonra sabunla ellerinizi durulamayı unutmayın.
KABARTMA TOZU
Kabartma tozu, balık tuttuktan sonra ellerinizin güzel kokmasını sağlamak için başka bir iyi yöntemdir. Hem aşındırıcı hem de koku emicidir. Bu yüzden insanlar bir kutu mutlaka buzdolabında bulundurmalıdır. Karbonatı sabunlu veya sabunsuz ellerinize biraz serpin ve ılık suda durulayın.
KİŞNİŞ
Bu bitkinin güçlü kokusu da balık kokusuna karşı oldukça etkilidir. Bu tatlı kokulu bitki, yukarıdaki çarelerden herhangi birine erişiminiz yoksa balık kokusunu elinizden almanın başka bir yoludur. Elinize biraz kişniş sürmek hoş olmayan kokuyu anında giderecektir.