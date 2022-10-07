Elinize sinen balık kokusunu anında çıkarıyor! Bu yöntemi uyguladığınızda…

Onlarca balığı temizledikten sonra her zaman karşılaşılan sorunlardan biri, ellerden çıkmayan balık kokusudur. Ellerinizi ne kadar sabunlu suyla yıkasanızda bu kokunun çıkmadığını fark edersiniz. Peki bu oluşan kötü balık kokusunu nasıl çıkarırız? İşte detaylarını sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 07.10.2022 10:58 PAYLAŞ ABONE OL

Balık ayıklayıp pişirdikten sonra ellerde oluşan bu koku çok tuhaf gelebilir. Balık kokusuna maruz kalmamak için, eldiven takmanız ilk önleyici sebepler arasında yerini alıyor. Öyleyse gelin birlikte diğer önleyicilerinin neler olduğuna bir bakalım.

BALIKLAR NEDEN KOKAR? Balık pulları, suda bulunan bakteriyel enfeksiyon ve diğer tehlikelerden korunmalarını sağlayan mukus tabakasıyla kaplanmıştır. Balıkları kaygan ve tutması zor yapan şey budur. Bununla birlikte, gerçek "balık" kokusu, trimetilamin oksit veya TMAO adı verilen kimyasal bir bileşikten gelir. TMAO'nun birincil işlevi, hücrelerinin su altında yaşamak için ihtiyaç duyduğu sıvı ve tuz dengesini sağlamaktır. Tuzlu su balıkları, tatlı su türlerinden daha yüksek konsantrasyonlarda TMAO içerir, bu nedenle tatlı su balıkları daha hafif bir kokuya sahip olma eğilimindedir.