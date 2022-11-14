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En basit teknikle birkaç saniyede tuvalet tıkanıklıklarını çözüyor! Biraz bulaşık deterjanı ve…

Tıkanmış bir tuvalette baş etmek, oldukça sinir bozucu sorunların başında gelebilir. Fakat erişimin olmadığı durumlarda, evinizdeki bazı öneriler çözüm yöntemi haline gelebilir. Tıkanmış tuvaletleri açmanın birden fazla yolu bulunuyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 09:17
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En basit teknikle birkaç saniyede tuvalet tıkanıklıklarını çözüyor! Biraz bulaşık deterjanı ve…
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Tıkanıklıkları açmak için sıcak sudan, bulaşık deterjanına kadar birbirinden farklı yöntemi deneyebilirsiniz. Bazı tıkanıklıkları ortadan kaldırmanın en basit birkaç yolunu sizler için derledik. İşte o ipuçları…

BULAŞIK DETERJANI

Tıkanmış bir tuvaleti açmanın oldukça zorlu olabileceğini biliyoruz. Fakat tuvalet pompanız elinizde yoksa biraz bulaşık deterjanıyla bu sorunu çözebilirsiniz. Kaygan bir yapıya sahip olan bulaşık deterjanı, aynı zamanda tuvalet borularını da kayganlaştırarak birikmiş kalıntıların kolayca kaymasını sağlayabilir. Yaklaşık yarım bardağı tuvalete dökün ve biraz bekleyin. Ardından sifonu çekebilirsiniz.

SICAK SU EKLEYİN

Bulaşık deterjanı tek başına işe yaramadığı durumunda, sıcak su eklenmek işleri kolaylaştırabilir. Bir kocaya sıcak banyo suyu doldurun. Kaynamış suyu direkt dökmek, klozette çatlaklara sebep olabilir. Suyu klozete dökün. Suyun basınç gücü, tıkanmanın nedenini ortadan kaldırabilir.

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GİYSİ ASKILARINI DENEYİN

Daha ciddi bir tıkanıklık, gider borusunu tamamen tıkayabilir. Bu nedenle tıkanıklıkla mücadele etmeniz de bir o kadar zor hale gelir. Fakat elinizde bir tuvalet pompası mevcut değilse, bu tıkanıklığı giysi askısıyla çözebilirsiniz.

Bir tel elbise askısının kıvrık ucunu iyice düzleştirin ve telin bir ucunu tıkala alana doğru itin. Tıkanmaya sebep olan kalıntıları iyice iyin. Böylece tıkanıklığı ortadan kaldırarak kanalizasyona doğru tamamen itmeyi başarabilirsiniz.

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