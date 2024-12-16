En güzel poz: Kış uykusuna yatmayan ayı ailesi fotoğrafçıya poz verdi





Doğaya ve yaban hayatına sahip çıkılması çağrısında bulunan Toprakçı, ''Avcılık adı altında yapılan katliamların son bulmasını istiyoruz. Doğayı ve doğadaki her canlıyı korumamız gerekiyor. Kendi yaşamımız için çırpındığımız gibi diğer canlılar için de bunu yapmalıyız'' diye konuştu.