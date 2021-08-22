En sevilen atıştırmalıkta büyük karar: Etli çiğ köfte yasağı

Satışı yapılan noktalarda etsiz olarak sunulmasına karar verilmesinde önemli sağlık etkenleri bulunuyor. 2008 yılında verilen bu kararla birlikte dışarıda yediğiniz her çiğ köfte, etsiz olması zorunluluğuna sahip. İşte bunun nedenleri…

Çiğ et, hem uygun işlenmemesi hem de beklemesi durumunda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları insanların yaşamını tehdit edebiliyor. Koli basili, tifo, dizanteri ve bağırsak paraziti gibi sorunlara neden olabilen çiğ et tüketimi, uygun olmayan koşullarda yaygın hale dönüşebilir. Bu nedenle 2008 yılından bu yana halk sağlığını korumak adına çiğ köftenin etsiz satışının yapılmasına karar verildi.

KENDİ STANDARTLARI BULUNUYOR

Etsiz çiğ köftenin lezzeti de et ile yapılanın tadını aratmıyor. İçeriğinde kullanılan malzemeler, aradığınız tadı bulmanızı sağlıyor. TSE tarafından tescillenen bu lezzette içeriğinde bulunması gereken malzemeler de sıralanıyor. Bulgur, soğan, sarımsak, kırmızı biber, baharatlar, domates ve biber salçası, domates sosu, nar ekşisi, şeker, badem, ceviz veya fındığın yanı sıra kullanılan bitkisel yağlarla hazırlanan bu karışım, kendi standartlarını oluşturmuş durumda.

Bu sayede güvenle tüketebileceğiniz çiğ köfte, ülkenin her yerinde aradığınız tadı bir standartta buluşturulması sayesinde keyifli anlarınızın da eşlikçisi oluyor.