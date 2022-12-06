En zor anlardan birkaç saniyede kurtulma formülü: Bu ipuçları hayatınızı değiştirecek

Sindirim sisteminizde anlık bir sorun yaşamaktan hiç olmayan anlarda gülme krizine girmeye kadar birbirinden farklı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmanın formülü aslında birkaç küçük ayrıntı. İşte kendinizi saniyeler içinde rahatlatacak o ipuçları…

Geleneksel tıbbın en iyi çözümlerinden biri olarak, kabızlığı hafifletmek için chia tohumlarının kullanımı oldukça yaygındır. Bağırsak hareketlerini iyileştiren bu tohum, yoğun çözünmez lif sahibi olması sayesinde tuvalete çıkmaya kolaylaştırır. Uzmana danışarak chia tohumu kullanımı önerisi alabilirsiniz. Fakat isterseniz, yulaf ezmesi tariflerinize veya yoğurda karıştırarak bu tohumun faydalarından yararlanabilirsiniz.

BAĞIRSAK MASAJI SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRMENİN DİĞER FORMÜLÜ

Bağırsaklarınızı uyarmak üzere kolon masajı yapmak, sindirim sisteminizde etkili olabilecek en iyi alternatiflerden biri. Bu sayede kronik olmayan, fakat sizi rahatsız eden bir kabızlık sorunuyla karşılaşırsanız kolay bir çözüm haline gelebilir.

Kaburgaların altından sağdan sola, karnın sol alt tarafına doğru hafif ama sağlam bir çapraz hareketle hareket ettirin ve ardından alt karın merkezine doğru içe doğru bir hareketle bitirin. 3 ila 5 kez tekrarlayın.