En zor anlardan birkaç saniyede kurtulma formülü: Bu ipuçları hayatınızı değiştirecek

Sindirim sisteminizde anlık bir sorun yaşamaktan hiç olmayan anlarda gülme krizine girmeye kadar birbirinden farklı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmanın formülü aslında birkaç küçük ayrıntı. İşte kendinizi saniyeler içinde rahatlatacak o ipuçları…
CHIA TOHUMU İLE SİNDİRİM SİSTEMİNİ HIZLANDIRIN
Geleneksel tıbbın en iyi çözümlerinden biri olarak, kabızlığı hafifletmek için chia tohumlarının kullanımı oldukça yaygındır. Bağırsak hareketlerini iyileştiren bu tohum, yoğun çözünmez lif sahibi olması sayesinde tuvalete çıkmaya kolaylaştırır. Uzmana danışarak chia tohumu kullanımı önerisi alabilirsiniz. Fakat isterseniz, yulaf ezmesi tariflerinize veya yoğurda karıştırarak bu tohumun faydalarından yararlanabilirsiniz.
BAĞIRSAK MASAJI SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRMENİN DİĞER FORMÜLÜ
Bağırsaklarınızı uyarmak üzere kolon masajı yapmak, sindirim sisteminizde etkili olabilecek en iyi alternatiflerden biri. Bu sayede kronik olmayan, fakat sizi rahatsız eden bir kabızlık sorunuyla karşılaşırsanız kolay bir çözüm haline gelebilir.
Kaburgaların altından sağdan sola, karnın sol alt tarafına doğru hafif ama sağlam bir çapraz hareketle hareket ettirin ve ardından alt karın merkezine doğru içe doğru bir hareketle bitirin. 3 ila 5 kez tekrarlayın.
HIZLI UYKUYA DALMANIN YÖNTEMİ
Uykusuz bir gece geçiriyorsanız, daha hızlı uykuya dalmanızı sağlayacak önemli bir yöntem bulunuyor. Vücudunuzu gevşetmeyi ve nefesinize odaklanmayı sağlayan bu uykuya dalma yöntemi, 120 saniye içerisinde uykuya geçmenizi sağlayabiliyor.
Yöntem:
Çene çizginiz ve yanaklarınız dahil tüm yüzünüzü gevşetin.
Nefes verin ve göğsünüzü, bacaklarınızı, baldırlarınızı ve baldırlarınızı gevşetmeye çalışın.
Huzurlu bir sahne hayal edin ve düşünmemeye çalışın.
OLMADIK ANLARDA GÜLMEYİ ENGELLEMEK İÇİN
Kahkaha atmak, komik durumlarda herkesin yaptığı, üstelik eğlenceli de anların en güzel taraflarından biri. Fakat bazı durumlarda kişiler, sinir bozukluğu yaşayarak olmadık anlarda gülme krizlerine girebilirler. Sosyal olarak oldukça sorunlu sonuçlara neden olabilecek bu durumlara karşı uygulamanız gereken en doğru yöntemlerden biri; kendinizi çimdilemektir. Garip gelse bile bu yöntemin, kahkahayı bastırmak için işe yaramasının sebebi; gerçekliğe kendinize daha iyi adapte etmenizi sağlamasıdır.
RUH HALİNİZİ ANLIK OLARAK DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ
Öfke, ani üzüntü, gibi duygusal durumlar oldukça zorlu durumlara neden olabilir. Kızgın olduğunuzda öfkenizin sizi değil, sizin öfkenizi kontrol etmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Bu nedenle öncelikle öfkenizle nasıl başa çıkacağınızı anlamak önem taşıyor.
Öfke yönetimiyle ilgili en önemli noktalardan biri; ses düzeyini kontrol etmektir. Alçak sesle konuşmak, sizi daha sakin hissettirecektir. Bu durum ise; öfkedeki artışı engeller ve içinde bulunduğunuz durumda zor anların engeller.