Engelli kedilere 20 yıldır umut oluyor! Ne mamalarını ne sularını asla eksik etmiyor...

Sezer, sokakta yaralı hayvan gördüğünde duyarsız kalamadığını ifade ederek, "Muhtaç hayvanı alıp veterinere götürürüm, kurtarabilirsem ne ala ama kurtaramazsak da yapacak bir şey yok. Seviyorum hayvanları. Hiçbir hayvana zarar vermem." dedi.

Türkiye'ye döndükten sonra kendisini hayvanlara adadığını belirten 60 yaşındaki Sezer, hasta ya da yaralı kedilerin tedavilerini yaptırdığını belirtti.

"Bahçemde oluşturduğum alanda 20 civarında kediyi barındırıyorum. Sürekli yolda yatan, araba çarpma riski olan kedilere de orada bakıyorum. Yavruyken bana gelenlere de tedbir amaçlı orada bakıyorum çünkü yavrular araçları bilmiyor, araçların altında yatıyorlar."

Kedilerin bakımında en büyük destekçisinin eşi olduğunu anlatan Sezer, şöyle devam etti:

Sezer, yaşadığı binaya 8 yıldır evde baktığı engelli kedisi "Güneş"in adını verdiğini belirterek, "Güneş benim bereketim, onu baktığım için Allah benim elimi darda koymuyor, rızkı veriyor." diye konuştu.

Sezer, bazı hayvanları ameliyat ettirdiğini anlatarak, "Kedilerimden biri var ki sokaktan almasaydım ölecekti, onu hayata tutundurdum, ne mutlu bana. Ölen de oldu ama ben insanlık görevimi yaptım. Veterinerler de çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

Engelli kedilerinin yaşaması için her şeyi yaptıklarını dile getiren Sezer, "Ben insanlık görevimi yapıyorum. Dışarı atsam bu hayvan dışarıda yapamaz, ölür." dedi.