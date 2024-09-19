Erişte Nasıl Kesilir? 1 Kilo Undan Erişte Hamuru Kesme Makarna Nasıl Yapılır?

Erişte yapımı zahmetli gözükse de, lezzetiyle birçok kişinin favorileri yemeklerindendir. Peynirli, salçalı ve yoğurtlu olarak servis edebileceğiniz erişteyi, biraz fazla yaparak günün kurtarıcı yemeği olarak da servis edebilirsiniz. Eriştenin püf noktalarından biri, ince hamuru ve özel kesimidir. Eğer siz de erişte yapımını merak ediyorsanız, erişte nasıl kesilir, hamuru nasıl kesilir, ev yapımı kesme makarna nasıl yapılır konularını öğrenmekle işe başlayabilirsiniz.

Erişte Nasıl Kesilir?

Eriştenin en önemli noktalarından biri, hamurunun ince olmasıdır. İnce olacak şekilde açılan hamur, ince şeritlere bölünür ve eninden en fazla serçe parmak kalınlığında kesilir. Kesilen hamur ne kadar ince ve küçükse, lezzet olarak da o kadar güzel olacaktır.

Ev Yapımı Kesme Makarna Nasıl Yapılır?

1 Kilogram undan yapacağınız için erişte için gereken malzemeler:

1 kilogram un

3 yumurta (fazla yumurta makarnada yumurta tadı verebilir)

1 yemek kaşığı tuz

3 bardak süt

Bir kapta yumurtalar kırılır. 1 yemek kaşığı tuz eklenir ve çırpıcı yardımıyla karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra un eklenir. Süt ile yoğrulmaya başlanır. Su yerine süt kullanmanız hamurunuzun daha lezzetli ve daha yumuşak olmasını sağlar. İyice yoğrulan hamur, kesilmek üzere bezelere ayrılır. Bezeler eşit ayrılmalıdır. Hamur çok kalın olmayacak şekilde açılmaya başlanır. İnce bir hamur, daha iyi olacaktır. İnce olarak açılan hamur, şeritlere ayrılır. Şeritin en fazla 2-3 parmak kalınlığında olması önemlidir. Sonrasında şeritler, eninden ince ince kesilmeye başlanır. Kalın kesmemeniz, boyutlarını oldukça ince tutmanız önemlidir. Daha pratik ve hızlı kesim için, kestiğiniz şeritleri üst üste koyarak kesebilirsiniz. Kesilen hamurlar, bir örtünün üzerinde hava alan bir odada kurutulmaya bırakılır. Kuruyana kadar, en az 2-3 gün bekletilir. Kuruyan erişteler pişmeye hazırdır. Afiyet olsun!