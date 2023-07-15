Eşi ve annesi arasında kalan erkek nasıl davranmalı? Esra Ezmeci mutlu bir yuva için yapılması gerekenleri anlattı





AİLEYLE SIK TELEFON GÖRÜŞMELERİ



Elbette eşinizin ailesini arayıp sorması, onlardan haberdar olması çok güzel bir durumdur. Buradaki tehlike gün içinde birçok kez telefon görüşmelerinin yaşanması ve eşin bunu aynı zamanda bir vefa borcu olarak da görüyor olması. Özellikle bu durum eş tarafından genellikle "Onlar bana baktı, beni büyüttü. Elbette ben de onların her anında yanında olacağım" şeklinde ifade ediliyorsa, bu ilişki artık bir alacak verecek dengesine dönüşmüş ve asla bitmeyecek bir borç ödenmeye çalışılıyordur. Özellikle aileyle uzun uzun yapılan telefon görüşmeleri, yaşamdaki her değişim ve gelişimden anında aileyi bilgilendirme isteği aslında bunu yapan kişiye yorucu gelse de borcunu ödeme bilinciyle bunu yapmaktadır.





AİLEYI HER ŞEYDEN ÜSTÜN TUTMASI



Özellikle eş, kendi ailesine eşinden olduğundan daha fazla zaman ayırıyor ve ilgi gösteriyorsa kadın da ister istemez o ilgi ve zamanı kendisine almaya çalışırken kendini bir yarışa sokacaktır. Kadın bununla birlikte daha fazla saldırganlaşmaya başlar ve bu durum da kadın-erkek arasında ister istemez uzaklaşmaya neden olur. Ve erkeği kendi ailesine daha da yakınlaştırır. Erkek kendi ailesine çok fazla düşkünse bunu değiştirmenin yolu ailenin kötü taraflarını göstermek veya onlarla yarışmak olmayacaktır. Bu tür bir durumlarda tartışmaların sonu gelmez. Bu da çiftin enerjisinin yanlış bir yere harcanmasına yol açarak ilişkinin heyecanını düşürür.



DİREKT SAVUNMAYA GEÇMEK...



Kadın, erkeğin ailesiyle ilgili en ufak bir karşıt fikir belirttiğinde ailesinin suçlandığını düşünüp aniden net ve keskin tepkiler veriyorsa ailesine yüksek oranda bir bağımlılık geliştirdiğini söylemek mümkündür.