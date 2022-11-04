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Eşyalardaki bant lekesini çıkarmanın pratik yolu! İzi tamamen yok ediyor…

Gerek bir doğum günü kutlamasında duvara balonları asmak için kullandığınız bantlar, gerekse yeni alınan bir ürünün üzerindeki etiketi çıkartmak zaman zaman uğraştırıcı, zahmetli bir iş olabilir. Ancak her türlü maddenin üzerinden iz bırakmadan bantları çıkarmanın kolay yolları bulunuyor. İşte bant kalıntılarıyla ilgili bilinmesi gereken her şey…

Giriş Tarihi: 04.11.2022 09:12
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Eşyalardaki bant lekesini çıkarmanın pratik yolu! İzi tamamen yok ediyor…

Bant kalıntısını nasıl çıkaracağınız, yüzeyin türüne bağlıdır. Ana amaç kalıntıyı gidermek olsa da yüzeye zarar vermemek de aynı derecede önemlidir. Biraz sabır ve birkaç ürünle, yapışkan bant kalıntılarını herhangi bir yüzeyden çıkarabilirsiniz.

Bant Kalıntılarını Ne Zaman Temizlemeli?

Bir yüzeyde kalan yapışkan bant kalıntısı gördüğünüzde en önemlisi hemen müdahale etmektir. Bant, yüzeyde ne kadar uzun süre kalırsa, o kadar fazla toz ve kir çeker ve çıkarılması daha zor hale gelebilir.

İpucu

Geçici olarak yapıştırılan bantları olabildiğince çabuk çıkarın. Bu sayede temizemeniz gereken daha az kalıntı olacaktır ve hızlı çıkarma, yüzeylerde olası hasarları önlemeye yardımcı olur.

Neye ihtiyacınız olacak

  • Ekipmanlar
  • Sünger
  • Kör bıçak, plastik kazıyıcı, eski kredi kartı
  • Yumuşak kıllı fırça
  • Mikrofiber havlular
  • Lavabo veya plastik kova
  • El saç kurutma makinesi
  • Sanat sakız silgisi

Malzemeler

  • Damıtılmış beyaz sirke
  • Çamaşır deterjanı
  • İzopropil alkol
  • Yağ
  • Streç Film
  • Cam temizleyici
  • Bulaşık deterjanı
  • Kağıt havlu
  • Pas sökücü
  • Ticari tutkal sökücü

Talimatlar

KUMAŞTAN BANT KALINTISI ÇIKARMANIN YOLLARI

Yıkanabilir Kumaşlardaki Kalıntıları Gidermek İçin
Az miktarda seyreltilmemiş beyaz sirkeyi mikrodalgada kaynayana kadar ısıtın. Bir süngeri ılık sirkeye batırın ve kumaş tamamen sirkeyi çekene kadar yapışkan alanın üzerine sıkın. Yapıştırıcı, kör bir bıçakla veya bir spatula kenarıyla kaldırabilmeniz için gevşemeye ve kalkmaya başlamalıdır.
Erişilebilirseniz, ticari tutkal sökücüler, beyaz sirkeden daha hızlı etki gösterebilir. Her iki yöntemi de kullandıktan sonra, bölgeye çamaşır deterjanı sürün, yaklaşık 10 dakika bekletin ve ardından her zamanki gibi yıkayın.

Kumaşı sıcak kurutucuya atmadan önce yapışkan bölgeyi kontrol edin. Gerekirse adımları tekrarlayın. Tüm bant kalıntıları gidene kadar kumaşları kurutma makinesine koymayın.

Yalnızca Kuru Temizleme Yapılabilen Kumaşlardaki Kalıntıları Gidermek İçin

Yalnızca kuru temizleme yapılan kumaşlardaki artıkları gidermek söz konusu olduğunda, kıyafetlerinize zarar verme riskini almaktansa bunu bir profesyonellere bırakmak en iyisidir. Bant kalıntısı olan giysileri kuru temizleyiciye götürmek en iyi etkili yöntem olacaktır.

CAMDAN BANT KALINTISI ÇIKARMAK

Yağ ile Kalıntıları Çıkarın
Bant veya kalıntı yerinden oynamıyorsa, alanı bitkisel yağla doyurun (tereyağı veya fıstık ezmesi yağı bile işe yarayacaktır). Kalıntıyı streç film ile örtün ve en az 30 dakika bekletin. Bantı ve kalıntıyı çıkarmak için kör bir bıçak veya plastik kazıyıcı kullanın. Camı cam temizleyici ile temizleyin.

İzopropil Alkol Kullanın

Bantı ıslatmak için bir pamuğa veya kağıt havluya birkaç damla izopropil alkol dökün. Bant tamamen ıslandıktan sonra en az 10 dakika bekleyin ve yapıştırıcıyı çıkarmak için plastik bir kazıyıcı kullanın. Kalıntı gittiğinde, iz bırakmayan bir parlaklık bırakmak için alkol ve mikrofiber bir bez kullanın.

METALLERDEN BANT KALINTISI ÇIKARMAK

Kalıntıyı Yağ ile Çıkarın
Yapıştırıcı kalıntısını bitkisel yağ ile yumuşatın. Streç film ile örtün ve 30 dakika bekletin. Kalıntıları silmek için plastik bir kazıyıcı ve eski bir bez kullanın. Yağı çıkarmak için alanı ılık sabunlu suyla yıkayın ve yumuşak bir bezle kurulayın.
İpucu
Kalıntıları temizlemek için aşındırıcı zımpara kağıdı benzeri ürünler kullanmayın. Metal yüzeyinde çizikler bırakırlar.

Isı Uygulayın

Kalıntıyı yumuşatmak için orta dereceye ayarlanmış bir el tipi saç kurutma makinesi kullanın. Yapıştırıcı yumuşar ve genellikle silinebilir.

BOYALI YÜZEYLERDEN BANT KALINTISI ÇIKARMAK

Bu alanlarda herhangi bir temizlik ürünü kullanmadan önce, boyaya zarar vermediğinden veya rengini değiştirmediğinden emin olmak için göze çarpmayan bir yerde test edin.

Isı Kullanın
Bir saç kurutma makinesini orta ısıya ayarlayın ve sıcak havayı yaklaşık 15 saniye boyunca bant kalıntısına uygulayın. Yapıştırıcıyı boyalı yüzeyden kaldırmak için ince bir plastik kazıyıcı veya kredi kartının kenarını kullanın.

Sıcak Köpüklü Suyu veya Sıcak Sirkeyi Deneyin

Biraz su ısıtın ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Yumuşak bir bezi karışıma batırın ve sadece nemli olana kadar suyu akıtın. Sıcak bezi yaklaşık 30 saniye boyunca yapışkan alanın üzerine yerleştirin. Yapıştırıcıyı nazikçe ovalayın. Ayrıca az miktarda damıtılmış beyaz sirkeyi ısıtıp aynı adımları uygulayabilirsiniz. Alanı temiz, ıslak bir bezle "durulayarak" bitirin ve yumuşak bir havluyla kurulayın.

Yüzeylerden Bant Kalıntılarını Çıkarma İpuçları

  • Ürün etiketlerini dikkatlice okuyun.
  • Nazik çalışın. Yüzeylere zarar verebilecek şekilde sert bir şekilde ovalamayın veya kazımayın.
  • Alçıpan veya ahşabın zarar görmesini önlemek için boyalı yüzeyleri aşırı ıslatmayın.
  • Küçük bölümlerde çalışın.
  • Elektrik prizlerine veya cihaz portlarına nem girmesine izin vermeyin.
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