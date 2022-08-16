Et dondururken büyük tehlike! Hepimizin yaptığı bu hata zehirliyor...

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, buzdolabınızdaki etin güvenli bir şekilde tüketilebilmesi için düzgün bir şekilde bunu buzluğa aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Buzdolabına et koymadan önce yapmanız gerenler ise…

ETLERİ BÜTÜN OLARAK BUZLUĞA ATMAMALISINIZ

Artan etleri buzdolabına almak için öncelikle bir bütün olmadıklarından emin olmalısınız. Daha önce ayrıştırılmamış büyün bir tavuk, büyük et parçaları, soğutma esnasında daha fazla süre harcayacağı ve aynı zamanda yeniden pişmeye hazır hale geleceği sürenin de uzaması nedeniyle bakteri üretimine neden olacağı için sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabilir.

ETLERİN BELİRLİ BİR ISI SEVİYESİNDE DONDURULMASI GEREKİR

CDC'nin önerisine göre, eğer pişirildiyse etlerin pişirildikten sonraki iki saat içinde buzdolabında 4 derece ve altında tutulması gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra yiyecek, piştikten sonra 32 derece ve üzerine maruz kaldıysa bir saat içinde buzdolabına konulması gerekiyor.

Bu işlem, bakterilerin üreyerek bu gıdaların bir sağlık tehdidi oluşturmasını önlemeyi sağlıyor. Aynı zamanda büyük et parçaları, bu "soğuma" işlemine daha yavaş şekilde adapte olması nedeniyle etler küçük miktarlara bölünerek daha hızlı soğuması sağlanmalı.