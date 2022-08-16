Et dondururken büyük tehlike! Hepimizin yaptığı bu hata zehirliyor...

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, buzdolabınızdaki etin güvenli bir şekilde tüketilebilmesi için düzgün bir şekilde bunu buzluğa aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Buzdolabına et koymadan önce yapmanız gerenler ise…
ETLERİ BÜTÜN OLARAK BUZLUĞA ATMAMALISINIZ
Artan etleri buzdolabına almak için öncelikle bir bütün olmadıklarından emin olmalısınız. Daha önce ayrıştırılmamış büyün bir tavuk, büyük et parçaları, soğutma esnasında daha fazla süre harcayacağı ve aynı zamanda yeniden pişmeye hazır hale geleceği sürenin de uzaması nedeniyle bakteri üretimine neden olacağı için sağlık sorunlarına da zemin hazırlayabilir.
ETLERİN BELİRLİ BİR ISI SEVİYESİNDE DONDURULMASI GEREKİR
CDC'nin önerisine göre, eğer pişirildiyse etlerin pişirildikten sonraki iki saat içinde buzdolabında 4 derece ve altında tutulması gerekiyor. Tüm bunların yanı sıra yiyecek, piştikten sonra 32 derece ve üzerine maruz kaldıysa bir saat içinde buzdolabına konulması gerekiyor.
Bu işlem, bakterilerin üreyerek bu gıdaların bir sağlık tehdidi oluşturmasını önlemeyi sağlıyor. Aynı zamanda büyük et parçaları, bu "soğuma" işlemine daha yavaş şekilde adapte olması nedeniyle etler küçük miktarlara bölünerek daha hızlı soğuması sağlanmalı.
BAKTERİ ÜRETEN YİYECEKLER, CİDDİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR
E. coli ve Salmonella CDC'ye göre ette bulunabilen iki yaygın bulunan bakteri türleri arasında bulunuyor. Bu bakterilere maruz kalmış olan yiyecekler yiyen kişiler, gıda zehirlenmesi geliştirirler. E. coli ishal, idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu hastalıkları ve kan dolaşımı enfeksiyonları gibi ciddi hastalıklara neden oluyor. Salmonella ise en yaygın olan bakterilerden biri olarak tüm dünyada en yaygın gıda kaynaklı hastalıkların da sebeplerinden birine dönüşüyor.
Her iki bakter için de belirli insan grupları çok ciddi ve ölümcül hastalık geliştirme riski altında bulunuyor. CDC'ye göre, 5 yaşından küçük çocuklar ve 65 yaşın üstündeki yetişkinler, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler ve hamile kadınlar büyük bir risk altındadır.
2 günden uzun süren ishal veya kusma, kanlı dışkı, 38 derece ve fazlası olan ateş, susuzluk belirtileri ( az veya hiç idrara çıkmama, aşırı susama, kurumuş ağız vb.) varsa, bir sağlık uzmanına acilen başvurulması gerekir.
PİŞMİŞ ET BUZLUKTA UZUN SÜRE SAKLANAMAZ
Pişmiş eti, her ne kadar istediğiniz zaman çıkarıp tüketmek için buzluğa yerleştirsek de tüketim süresine dikkat etmek oldukça önemli. ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre, en uygun şekilde depolanmış etler bile belirli bir süre boyunca tüketilebilir.
Pişmiş gıdalar, raf ömrü türüne göre değişiklik gösterir. Pişmiş et veya kümes hayvanları, buzdolabının alt bölümünde üç ila dört gün arasında tüketilebilirken, buzlukta 3 aya kadar tüketilme süresi mevcuttur. Bu nedenle aylarca buzdolabında kalmış bir yiyeceği tüketmemeye özen göstermeniz oldukça önemlidir.