Evdeki kötü kokuları yok ediyor! İşte bu 2 ürünle kokulara savaş açacaksınız…

Evimizin yemek kokuları, yemek artıkları veya kirli çamaşırlar gibi kötü kokmasının bariz nedenleri vardır. Ancak, görünmeyen yerlerde küf gibi gizli tehlikeler vardır ki, korkunç koku dışında sağlığımız için tehlikeli olabilir ve aynı zamanda ciddi bir sorunun işareti olabilir.
DUVAR KÖŞELERİ
Evinizde bir küf kokusu fark ettiyseniz, koku muhtemelen duvarlardaki küften geliyordur çünkü genellikle oralarda saklanmaktadır. Küf toksik olabilir, bu yüzden gerçekten dikkatli olmamız, onu tespit etmemiz ve ondan kurtulmamız gerekiyor. Küfün birçok nedenlerinden bazıları, oluk sorunları, sıhhi tesisat sızıntıları veya banyo veya mutfakta yetersiz havalandırmadır.
ÇÖZÜM: Küflü alan küçükse, sabun ve su ile kendiniz temizleyebilirsiniz. Daha da iyisi, özel bir küf önleyici köpük veya sirke kullanın. Doğrudan uygulayın ve ardından temizleyin.
Küfün zehirli olduğu daha geniş alanlarda, bir profesyonel çağırmanız gerekecektir.
Ama en önemlisi, önleme her zaman en iyi çözümdür. Her şeyi kuru tutmaya çalışın, iyi havalandırma kullanın ve etkilenen odalarda nemi kontrol etmek için bir nemlendirici kullanın.
ELEKTRİK SORUNLARI
Evin içinde birdenbire gelen kötü kokulu bir balık kokusu fark ederseniz, muhtemelen arızalı kablolarınız vardır. Elektrik sorunu böyle kokar. Uzmanlara göre teller ve plastik parçalar yandığında veya eridiğinde balık veya idrar kokusu yayar.
ÇÖZÜM: Bu durumda, kokunun geldiği yerdeki kabloyu veya elektrik kaynağını tespit edebilseniz bile, elektrik sorunları son derece tehlikeli olabileceğinden bir elektrikçi çağırmak her zaman en iyisidir.
Sorun çözüldüğünde, leke koku yaymayı bırakacaktır.
HALI LEKELERİ
Dairenizde duvardan duvara halı varsa veya evinizde genel olarak halılarınız varsa ve bir türlü geçmeyen pis bir koku fark ederseniz, büyük ihtimalle halılarınız için bir şeyler yapmanız gerekir.
ÇÖZÜM: Halılarınızı üzerlerine kabartma tozu serperek doğal olarak temizleyin ve ardından elektrikli süpürgeyi kullanarak süpürün. Kötü kokuları emecektir. Daha yoğun kokulardan kurtulmak için kabartma tozunu gece boyunca bırakın.
Ayrıca halı temizliği için özel olarak tasarlanmış bir kimyasal temizlik ürünü, buharlı temizleyici veya daha da iyisi daha profesyonel bir iş çıkarmak için temizlikçi kiralayabilirsiniz.
BULAŞIK MAKİNESİ
Bulaşık makineleri de uzun süre kullanıldıktan sonra kötü kokular yayabilir. Bulaşık makinelerinin yanı sıra çamaşır makinelerinin de zaman zaman temizlenmesi gerekir. Bu nedenle, mutfağınız temiz olsa bile tuhaf kokuyorsa, muhtemelen bulaşık makinesinde bir sorun vardır.
Bulaşık makinenizi sadece bir bardak sirke ile çalıştırmayı deneyin veya sirke yerine bulaşık makinesinin altına biraz karbonat koyun. Bu, kötü kokuları ortadan kaldıracaktır.
Daha derin bir temizlik için yapılması gereken bir diğer şey ise bulaşık makinesinin tüm yemek artıklarının kaldığı filtreyi bulup temizlemektir.
Ayrıca kapısının lastik contasının da temizlenmesi gerekiyor. Biraz sirke ve ılık su kullanarak temizleyebilirsiniz.