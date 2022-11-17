Evdeki kötü kokuları yok ediyor! İşte bu 2 ürünle kokulara savaş açacaksınız…

Evimizin yemek kokuları, yemek artıkları veya kirli çamaşırlar gibi kötü kokmasının bariz nedenleri vardır. Ancak, görünmeyen yerlerde küf gibi gizli tehlikeler vardır ki, korkunç koku dışında sağlığımız için tehlikeli olabilir ve aynı zamanda ciddi bir sorunun işareti olabilir.

DUVAR KÖŞELERİ

Evinizde bir küf kokusu fark ettiyseniz, koku muhtemelen duvarlardaki küften geliyordur çünkü genellikle oralarda saklanmaktadır. Küf toksik olabilir, bu yüzden gerçekten dikkatli olmamız, onu tespit etmemiz ve ondan kurtulmamız gerekiyor. Küfün birçok nedenlerinden bazıları, oluk sorunları, sıhhi tesisat sızıntıları veya banyo veya mutfakta yetersiz havalandırmadır.

ÇÖZÜM: Küflü alan küçükse, sabun ve su ile kendiniz temizleyebilirsiniz. Daha da iyisi, özel bir küf önleyici köpük veya sirke kullanın. Doğrudan uygulayın ve ardından temizleyin.

Küfün zehirli olduğu daha geniş alanlarda, bir profesyonel çağırmanız gerekecektir.

Ama en önemlisi, önleme her zaman en iyi çözümdür. Her şeyi kuru tutmaya çalışın, iyi havalandırma kullanın ve etkilenen odalarda nemi kontrol etmek için bir nemlendirici kullanın.