Evin içinde bitmek bilmeyen tozları yok ediyor! Günlerce tertemiz zeminler için kesinlikle bunu deneyin!

Birkaç kolay ipucu ile evinizde yapacağınız değişiklikler sayesinde bu tozlardan kurtulabilirsiniz. Görünüşe göre, tozun %60'ı sokaktan evimize giriyor. Tüm bu toz birikintisini ayakkabılar, pencere ve kapılardan içeri alıyoruz. Geri kalan %40'ı ise giysilerimiz, mobilyalarımız, halılarımız ve diğer şeylerimiz tam anlamıyla mikropartikülleri havaya yayar ve daha sonra toz haline geliyor. İşte bu tozlardan kurtulmanın yolları…



ÖNCELİKLE DOĞRU TOZ ALMA YÖNTEMLERİNİ SIRALAYALIM:







Toz alırken ilk etapta çok hafif nemli bez kullanılmalıdır. Hafif nemli bez, tozun havalanmasının önüne geçer. Ardından kuru bir bezle, kurulama işlemini tamamlayabilirsiniz.



Bez tercihiniz ise mikrofiber bezlerden yana olmalıdır. Bu bezler yüzeyde tüy bırakmaz.



Evde toz almadan önce perdeleri yıkamayı da unutmamalısınız.





HAVA NEMLENDİRİCİLER

Toz akarları sadece toz içinde yaşamakla kalmaz, aynı zamanda üretiminde aktif rol alırlar. Ayrıca alerjik reaksiyonlara neden olurlar. Bu mikroorganizmalar nemi severler, bu yüzden içinde hava nemlendiricisi bulunan bir ev onlar için bir cennettir. Evinizi toz akarları için her şey dahil bir tesise dönüştürmemek için, cihazı tam güce çevirmemek, bunun yerine nem seviyesini %40 -% 50 arasında tutmak daha iyidir.

ÇAMAŞIR YIKARKEN YUMUŞATICI KULLANMAK





Herhangi bir kumaş, zamanla parçalanan ve toza dönüşen liflerden oluşur. Bir ürünün parçacıkları iplikte kalırsa, süreç daha da aktif hale gelir. Giysilerinizi yumuşatıcı ile yıkadığınızda bu daha yüksek bir ihtimaldir. Ürün kumaş liflerine nüfuz eder ve ardından ufalanır. Bu yüzden bazen yumuşatıcı yıkamak daha iyi bir seçim olabilir.

EV BİTKİLERİ

Evet, ev bitkileri havayı temizler ve tozlanmayı azaltır. Ancak, büyük parçacıkları emmezler ve zamanla kendiliğinden kirlenirler. Biriken toz, bitkilerin filtreleme özelliklerini kötüleştirir ve normal fotosentez akışını engeller. Yapraklardaki klorofil miktarı azalır ve çiçeğin artık havayı temizlememesine, bir toz toplayıcı görevi görmesine neden olur. Bunun olmasını önlemek için bitkiler periyodik olarak temizlenmelidir.

KAĞIT VE KARTONLAR





Kağıt lifleri ufalanarak toz artışına neden olur. Kitap raflarını sık sık silmek zorunda olmamızın nedeni de budur. Dahası, evlerde eski gazete ve dergiler, ayakkabı kutuları, ev aletlerinden kağıt ambalajlar ve daha fazlası gibi başka kağıt tozu kaynakları da vardır. Kağıt evin dışında saklandağında ve yalnızca gerekli durumlarda kullanıldığında toz oranı oldukça düşecektir.

YATAKLAR

Sıcak bir yatak, toz akarları için mükemmel bir ortamdır. Mümkünse doğal kuş tüyünden yapılmış yastık, battaniye ve yatakları sentetik dolgu içeren ürünlerle değiştirmeye değer. En iyi etkiyi elde etmek için koruyucu yatak pedi ve yatak bazalı örtüleri kullanabilirsiniz.

HALILAR





Halılar, zemin kaplamalarından çok daha fazla toz ve alerjen içerirler. Halılar sadece aktif olarak kir çekmekle kalmaz, aynı zamanda mikro partiküller ve uçucu bileşikler de yayarlar. Bu nedenle, zemini bir duvardan diğerine kaplamayan ve ideal olarak yatak odasının dışında tutulmaları gereken kısa tüylü modelleri tercih etmek daha iyidir. Bu durum, uyurken çok fazla toz solumamanıza yardımcı olacaktır.

DIŞ GİYİM ÜRÜNLERİ

Dolabınızın derinliklerinde saklanan kışlık ceketler ve diğer şeyler genellikle öylece asılı kalmaz. Aslında, havadan toz biriktirirler ve liflerinin neden olduğu çözülmeler de bu toz oranını artırır. Bu nedenle kapalı dolaplar içerisinde muhafaza etmek, bu kıyafetlerin daha fazla toz çekmesini ve biriktirmesini engelleyebilme şansı tanır.

DÖŞEME MOBİLYALAR





Döşeme mobilyalar, toz konusunda adeta bir sünger görevi görür. Bu nedenle uzmanlar, ahşap, plastik veya deriden yapılmış ürünleri tercih etmenizi tavsiye ediyor. Tekstil ürünler sadece toz biriktirmekle kalmaz, aynı zamanda toz üretir. Neyse ki, döşemelerini sık sık değiştirerek ve toz önleyici örtüler satın alarak kanepelerinizi ve koltuklarınızı kurtarabilirsiniz.