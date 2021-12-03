Evinizdeki rutubete son verin! Kedi kumunu bu şekilde kullanırsanız...

Soğuk hava kalıcı, bu da pencerelerdeki yoğunlaşma miktarında bir artış görebileceği anlamına geliyor. Yoğunlaşma büyük bir sorun gibi görünmese de aslında evlere ve sağlığımıza zarar verebilir. Oda içindeki hava, pencerenin veya yüzeyin yüzey sıcaklığından daha sıcak olduğunda yoğuşma meydana gelir.

Yılın bu zamanında, çoğu insan ısınmak için kaloriferleri, sobaları yüksek ısıda kullanabilir. Bu durum, yemek pişirme, duş alma ve hatta nefes alma gibi aktivitelerle birlikte yoğunlaşmanın daha hızlı oluşmasına neden olabilir.

Yayılmasına bırakılırsa, yoğuşma küf, rutubet ve çürüyen pencere pervazları ve çerçeveleri gibi yapısal ve estetik hasarlara neden olabilir. Sağlık uzmanları, evinizde nem ve küf varsa, bina sakinlerinin çocukları, bebekleri ve yaşlıları daha fazla risk altında bırakabilecek astım ve alerji gibi solunum sorunları yaşama olasılığının "daha yüksek" olduğunu belirtiyor.

İÇERİ GİRMEDEN ÖNCE NEMİ ATIN





Uzmanlar, ortaya çıkma zamanı gelmeden odadaki nemi çekmenin yoğuşma ile mücadele etmenin kolay bir yolu olduğunu söyledi. Uzmanlar şunları söyledi:

"Bazı alışılmadık yöntemler arasında kedi kumunu bir çorabın içine koymak, onu bağlamak ve bir pencere pervazına yerleştirmek yer alıyor. Pencere pervazına bir kase tuz koymanın da iyi bir ipucu olduğu kanıtlandı." Nem gidericiler pahalı olsa da havadaki nemi emmenin alternatif bir yolu oluyor.

HAVA DOLAŞIMINA İZİN VERİN

Pencerelerinizi sıkıca kapalı tutmak, soğuk olsa bile evinizi olumsuz etkileyebilir. Yoğuşma ve nemin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için pencerelerinizi günde sadece 20 dakika açın.

Uzmanlar şunları ekledi: "Ayrıca, yemek pişirme, duş alma ve giysi kurutma gibi evde çok fazla neme neden olan faaliyetler sırasında, özellikle havalandırmanız iyi değilse, pencereleri açık tutmak yoğuşmayı en aza indirmeye yardımcı olabilir."

SICAKLIĞI DÜZENLEYİN





Evinizde düzenli bir sıcaklık, yüzeylerin yoğuşma oluşması için yeterince soğumasını önleyecektir. Kaloriferinizi tüm gün açık bırakmayın, evinizin en serin zamanlarında ısıtmak için bir zaman ayırın.

İYİ BİR YALITIMA YATIRIM YAPIN

Yoğuşmanın tekrar eden bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, yeni bir yalıtıma yatırım yapmaya değer olabilir. Bu, evinizi sıcak tutacak ve ısıtma faturalarınızın maliyetini azaltacaktır.