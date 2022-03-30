Evliliğin olmazsa olmaz 5 kuralı! Mutlu bir evlilik için bilmeniz gerekenler

Hayatınızda ömrünüzün sonuna kadar birlikte olmak istediğiniz biri var. Evlilik yoluna girdiniz ve hazırlıklar başladı. Bu noktada etrafınızdan evlilik hakkında pek çok nasihat aldınız ancak keşke bunları evlenmeden önce bilseydim dediğiniz şeyler de olacak. Sizler için keşke evlenmeden önce bilseydim diyeceğiniz 5 önemli maddeyi listeliyoruz.
EVLENMEK BAŞARILMASI GEREKEN BİR GÖREV OLARAK GÖRÜLMEMELİDİR
Evliliğin bir başarı olduğu düşüncesinden kurtulmak büyük önem taşıyor. Evlilik yapmış olmak amacıyla size uygun olmayan ve mutlu olamayacağınız biriyle hayatınızı birleştirmek sizi sadece daha mutsuz eder. Evlilik, hayatınızın getirdiği bir seçimin tercihi olmalıdır.
ÖZÜR DİLEYEBİLMEK ÖNEMLİDİR
Basit bir "özür dilerim" cümlesi, konu uzun ilişkilere geldiğinde oldukça önemli bir eylem haline dönüşür. Karşılıklı olarak birbirini suçlayan ve özür dilemeyi reddeden bir çift uzun dönemde sağlıklı bir ilişki kuramaz. Hatalı olduğunu kabul edebilmek, özür dilemek güçlü bir ilişki kurmanın temelini oluşturur.
EVLİLİK GÜVENDE HİSSETMEKTEN FAZLASIDIR
Evlilik kendinizi güvenceye almaktan çok daha fazlası anlamına gelir. Kendinizi güvensiz ve yalnız hissedeceğiniz zamanlar mutlaka olacaktır ancak bunun için eşinizle kavga etmek ilişkinize zarar verir. Hem siz hem de eşiniz evliliğin en zor zamanlarda bile ortak hareket etmek anlamına geldiğini unutmamalısınız.
SORUNLARDAN KAÇMAK BİR SEÇENEK DEĞİLDİR
Evlendiğinizde sorunlarınızdan kaçmanız mümkün olmayacaktır. Artık sadece sizi değil eşinizi de ilgilendirdikleri için eninde sonunda sorunlarınızla yüzleşmeyi bilmeniz gerekecektir. Eşinizle sorunlarınızı konuşmalı ve çözümleri için birbirinize destek olmalısınız.
KARŞI TARAFI DİNLEMEYİ BİLMEK ÖNEMLİDİR
Evliliğinizde konuşan tek taraf siz olmamalısınız. Eşinizin de kendi sorunları, düşünceleri ve görüşleri olacaktır. Mutlu bir evliliğin en temel anahtarı, eşinizi de kulak vermek, sabırlı ve dikkatli bir şekilde onu dinlemeyi başarabilmektir. Bu sayede birbirlerinizin ihtiyaç ve düşüncelerini anlar, daha derin bağlar kurabilirsiniz.