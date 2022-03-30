Evliliğin olmazsa olmaz 5 kuralı! Mutlu bir evlilik için bilmeniz gerekenler

EVLİLİK GÜVENDE HİSSETMEKTEN FAZLASIDIR Evlilik kendinizi güvenceye almaktan çok daha fazlası anlamına gelir. Kendinizi güvensiz ve yalnız hissedeceğiniz zamanlar mutlaka olacaktır ancak bunun için eşinizle kavga etmek ilişkinize zarar verir. Hem siz hem de eşiniz evliliğin en zor zamanlarda bile ortak hareket etmek anlamına geldiğini unutmamalısınız.

SORUNLARDAN KAÇMAK BİR SEÇENEK DEĞİLDİR Evlendiğinizde sorunlarınızdan kaçmanız mümkün olmayacaktır. Artık sadece sizi değil eşinizi de ilgilendirdikleri için eninde sonunda sorunlarınızla yüzleşmeyi bilmeniz gerekecektir. Eşinizle sorunlarınızı konuşmalı ve çözümleri için birbirinize destek olmalısınız.