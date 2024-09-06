Fasulyenin gazını tamamen alıyor! Pişirirken içine bir adet ekleyin...İşte kusursuz formül

Lezzetlinin yanı sıra son derece faydalı bir besin olan kuru fasulye, bitkisel protein kaynağıdır. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır. Demir açısından da güçlü bir kaynaktır. İçerdiği magnezyum ve fosfor kemik sağlığını destekler. Bu sebeple dengeli beslenme düzeninin önemli bir parçasıdır.
Bunca faydasının yanı sıra kuru fasulyeyi yedikten sonra bağırsak ve midede oluşan gaz sancısı ise oldukça can sıkıcıdır. Kuru fasulyeyi lezzetli bir şekilde yemek ve sayısız faydalarını almak istiyorsanız, bu bahsedeceğimiz yöntemleri uygulayarak gaz oluşumunun önüne geçebilirsiniz.
PATATES EKLEYİN
Bir adet patatesi yıkayın ve dörde bölün. Fasulyeyi pişirme esnasında içine patatesleri ekleyin ve bu şekilde pişirmeye devam edin. Patates parçaları fasulyedeki tüm gazı çekecektir. Yemeği pişirdikten sonra patatesleri hızlıca çıkarın ve pişen patatesleri tüketmeyin.
KARBONAT EKLEYİN
Fasulyeyi pişirirken suya bir çay kaşığı kadar karbonat (soda) eklemek, gazı azaltabilir. Ancak aşırı soda kullanımı fasulyenin besin değerini etkileyebilir, bu yüzden dikkatli olunmalıdır.
ÇEŞİTLİ BAHARATLAR EKLEYİN
Kimyon, rezene gibi gaz giderici özellikleri olan baharatlar da kuru fasulyeyi pişirirken eklenebilir. Bu baharatlar sindirimi kolaylaştırır ve gaz oluşumunu azaltır.
ISLATMA SUYUNU KULLANMAYIN
Fasulyeyi ıslattığınız suyu dökün ve yeni suyla pişirin. Eski suyu kullanmak, gaz yapan maddelerin bir kısmını tekrar yemeğe geri ekleyebilir.