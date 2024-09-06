Fasulyenin gazını tamamen alıyor! Pişirirken içine bir adet ekleyin...İşte kusursuz formül

Türk mutfağının gözde yemeklerinden olan kuru fasulye lezzetli olsa da yedikten sonra mide ve bağırsaklarda gaz oluşumuna neden olduğu için sıklıkla tercih edilmeyebilir. Eğer siz de bu etkisinden dolayı mesafeli duruyorsanız bahsedeceğimiz bu yöntemi mutlaka deneyin. Fasulyenin gazını anında alıp geriye sadece lezzet bırakıyor...

Giriş Tarihi: 06.09.2024 13:14 PAYLAŞ ABONE OL

Lezzetlinin yanı sıra son derece faydalı bir besin olan kuru fasulye, bitkisel protein kaynağıdır. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır. Demir açısından da güçlü bir kaynaktır. İçerdiği magnezyum ve fosfor kemik sağlığını destekler. Bu sebeple dengeli beslenme düzeninin önemli bir parçasıdır.







Bunca faydasının yanı sıra kuru fasulyeyi yedikten sonra bağırsak ve midede oluşan gaz sancısı ise oldukça can sıkıcıdır. Kuru fasulyeyi lezzetli bir şekilde yemek ve sayısız faydalarını almak istiyorsanız, bu bahsedeceğimiz yöntemleri uygulayarak gaz oluşumunun önüne geçebilirsiniz.