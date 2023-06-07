Fincandaki çay lekesini dakikalar içerisinde çıkarıyor! Çamaşır suyundan bile daha etkili...

Aslında fincanların temizlenmesi için yıkanması yeterliyken bu lekeler hala pis oldukları izlenimine neden olabilir. Temizlik uzmanları ise çamaşır suyuna bile gerek kalmadan bu durumla nasıl baş edebileceğinizi anlatıyor.

PROTEZ TEMİZLEME TABLETLERİ

Protez temizleme tabletleri kupaları temizlemek için harika bir çözüm olabilir. Özellikle el yapımı fincanlar oldukça hassas olabilir ve çamaşır suyu kullanımı onlara zarar verebilir. Bunun yerine protez temizleme tableti ve sıcak su kullanabilirsiniz. İkiliyi bir kaba alın ve lekeli fincanı içerisinde bekletin. Ardından normal şekilde yıkayın ve tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz.