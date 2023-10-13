Fırın camında biriken inatçı lekeleri söküp atıyor! Zahmetsizce tertemiz yapmak için…

Islak bulaşık makinesi tableti kullanmak, fırın kapaklarındaki inatçı lekeleri çıkarmak için en etkili çözüm olabilir.
Genellikle yiyecek artıkları ve yağdan kaynaklanan kahverengi lekelerin biriktiği fırın camının temizliği zor olabilir. Buna karşılık temizlik uzmanları bulaşık makinesi tabletinin ıslatılarak kullanılmasını önerdi. Bu basit ve kolay uygulanabilir mutfak ürününün, fırın kapağının temizliğini geri kazanmada oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Bu yöntem için bulaşık makinesi tabletini ıslatmanız ve fırın kapağının cam yüzeyini hafifçe fırçalamanız yeterlidir. Camın çizilmesini önlemek için tableti suya batırarak nemli tutmak önemlidir.
Bulaşık makinesi tabletleri zorlu yağ ve kirleri kesecek şekilde tasarlanmıştır ve bu da onları fırında pişmiş yemek lekelerini çıkarmada etkili kılar. Tabletler, inatçı lekelerin camı çizmeden temizlenmesine yardımcı olan aşındırıcı bir yüzeye sahiptir.
FIRIN CAMINI TEMİZLERKEN KULLANABİLECEĞİNİZ DİĞER YÖNTEMLER
Buharlı Temizlik:
Fırının içini hafifçe ıslatın veya bir buharlı temizleyici kullanın. Bu, kurumayı ve sert lekeleri kolayca çıkartabilir.
Bu işlemi yapmadan önce, fırını fişten çektiğinizden emin olun ve sıcakken uygulamaktan kaçının.
Sirke ve Buhar:
Eşit miktarda su ve beyaz sirkeyi bir sprey şişesine koyun.
Karışımı fırın camına püskürtün.
Fırın kapısını kapatın ve 15-20 dakika bekleyin.
Ardından bir nemli bez veya süngerle camı temizleyin.