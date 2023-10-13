Fırın camında biriken inatçı lekeleri söküp atıyor! Zahmetsizce tertemiz yapmak için…

Bulaşık makinesi tabletleri zorlu yağ ve kirleri kesecek şekilde tasarlanmıştır ve bu da onları fırında pişmiş yemek lekelerini çıkarmada etkili kılar. Tabletler, inatçı lekelerin camı çizmeden temizlenmesine yardımcı olan aşındırıcı bir yüzeye sahiptir.