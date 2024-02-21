Fırın camındaki lekeleri tek hamlede siliyor! İhtiyacınız olan tek malzeme…

Kurulama ve Parlatma:

Fırının içini bir bez veya havluyla kurulayın. Özellikle metal yüzeylerde su lekeleri bırakmamak için dikkatli olun.

Metal parçaları parlatmak için, biraz zeytinyağı veya fırın parlatıcısı kullanabilirsiniz.

Ekstra Temizlik ve Detaylar:

Eğer fırınınızın cam kapısı bulunuyorsa, bunu temizlemeyi de unutmayın. Cam temizleyici kullanarak camı parlatın.

Fırın ızgaralarını ve tepsilerini de temizleyin. Bunları genellikle sıcak sabunlu suyla yıkayabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek, fırınınızı temiz ve hijyenik bir duruma getirebilirsiniz. Düzenli olarak temizlik yapmak, fırının ömrünü uzatmanın yanı sıra yiyeceklerinizi daha sağlıklı bir şekilde pişirmenize de yardımcı olur.