Fırın camındaki lekeleri tek hamlede siliyor! İhtiyacınız olan tek malzeme…

Yapılan yemeklerden sızanlar veya sıçrayanlar kısa sürede fırın camının kirlenmesine neden olmaktadır. Camı kısa sürede ilk günkü haline çevirmek için ise bu basit yöntem yeterli oluyor.
Fırın camını temizlemek için bir bardak sıcak suya bulaşık makinesi tabletini koyun. Arından içinde eritip bu karışımı fırının camına sürün ve 10 dakika bekleyin. Tüm kirler yumuşayarak kolayca çıkacaktır. Ardından temiz bir nemli bez ile yüzeyi silin. İlk günkü haline dönecektir. Ancak bu işlemi yaparken eldiven giymeyi ihmal etmeyin.
ADIM ADIM FIRIN TEMİZLİĞİ
Fırın temizliği adım adım yapılabilir. İşte adımlar:
Hazırlık:
Fırın İçinin Temizlenmesi:
Temizlik Çözeltisinin Hazırlanması:
Fırının Temizlenmesi:
Fırının Durulanması:
Kurulama ve Parlatma:
Ekstra Temizlik ve Detaylar:
Bu adımları takip ederek, fırınınızı temiz ve hijyenik bir duruma getirebilirsiniz. Düzenli olarak temizlik yapmak, fırının ömrünü uzatmanın yanı sıra yiyeceklerinizi daha sağlıklı bir şekilde pişirmenize de yardımcı olur.