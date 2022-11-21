Fırındaki inatçı lekeleri kolayca söküyor! Saatlerce ovalama gerektirmeyen yöntem

Birçok fırında kendi kendini temizleme işlevi bulunsa da bu her fırın için geçerli değildir. Fırınlarınızın içini kolayca temizlemek için yapmanız gerekenler ise şöyle…
Fırın rafları hızla yağ, kir ve yiyecek artıklarıyla kaplanabilir. Özellikle fırında aylarca kirli kalmışlarsa, tekrar temiz ve parlak hale getirmek zor olabilir. Temizlik uzmanları ise fırın raflarını "ovalamadan" temizlemek için basit çözümlerini paylaştılar.
Fırın tepsilerine dökülen yiyecekler ise en zorlu kalıntıları oluşturuyor. Özellikle bu alan için pratik temizlik yöntemleri paylaşan uzmanlar ovalama da gerekmediğinin altını çiziyor.
Öncelikle fırınınızı 10 dakika boyunca ısınması için bekletin. Bu sayede yapışan kirler ve yağlar yumuşayacaktır. Ardından fırının 20 dakika boyunca soğumasını bekleyin ve kiri kağıt havluyla alın. Ardından üzerine bir yağ sökücü sıkıp 5-10 dakika işlemesi için bırakın.
Sıcak sabunlu suyla nemlendirilmiş mikrofiber bir bez kullanarak fırın ızgara elemanınızdaki tüm yağı ve kiri silin. Son olarak kağıt havlu ile kurulayın. Bu sayede fırınınızı kısa sürede tertemiz yapabilirsiniz.
FARKLI YÖNTEMLER
Uzmanların önerdiği diğer yöntemlerin arasında bulaşık makinesi tableti, sabun tozu, fırın temizleyici, soda, karbonat ve beyaz sirke kullanımı yer alıyor.
FIRIN TEPSİSİNDEKİ LEKELER
Fırın tepsisinde ciddi bir yanık ya da inatçı lekeler bulunuyorsa içerisine bir miktar sıcak su koyun. Ardından bulaşık makinesi tabletini koyup gece boyu ıslanması için bırakın. Ertesi gün tüm lekelerin kaybolduğunu göreceksiniz.