Fırındaki inatçı lekeleri kolayca söküyor! Saatlerce ovalama gerektirmeyen yöntem

Öncelikle fırınınızı 10 dakika boyunca ısınması için bekletin. Bu sayede yapışan kirler ve yağlar yumuşayacaktır. Ardından fırının 20 dakika boyunca soğumasını bekleyin ve kiri kağıt havluyla alın. Ardından üzerine bir yağ sökücü sıkıp 5-10 dakika işlemesi için bırakın.

Sıcak sabunlu suyla nemlendirilmiş mikrofiber bir bez kullanarak fırın ızgara elemanınızdaki tüm yağı ve kiri silin. Son olarak kağıt havlu ile kurulayın. Bu sayede fırınınızı kısa sürede tertemiz yapabilirsiniz.

FARKLI YÖNTEMLER

Uzmanların önerdiği diğer yöntemlerin arasında bulaşık makinesi tableti, sabun tozu, fırın temizleyici, soda, karbonat ve beyaz sirke kullanımı yer alıyor.