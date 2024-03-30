Fırını anında tertemiz yapan yöntem! Ovalama gerektirmiyor...

Karbonat ve sirkeyi birleştirerek de fırın temizliği yapabilirsiniz. Sirke ve karbonatı ılık suya ekleyin, karıştırın ve fırın yüzeyini ovun. Beklettikten sonra durulayın ve fırının tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Limon suyu, mısır nişastası ve bulaşık deterjanı karışımı da etkili bir temizlik yöntemidir. Bu karışımı hazırlayın, fırına sürün, bekletin ve ardından temizleyin.