Fırını anında tertemiz yapan yöntem! Ovalama gerektirmiyor...

Fırınlar düzenli temizlense dahi, günlük kullanım bile fırın raflarının kirlenmesine yol açabilir. Yağ, yapışkan kir ve yanmış yiyecek artıkları birikir, kötü kokular oluşabilir. Bu durumda, fırın raflarını ve tepsilerini elle temizlemek gerekebilir.
Fırın temizliği için hayatı kolaylaştıran yöntemler arasında bulaşık makinesi tableti, bulaşık deterjanı, sabun, soda, beyaz sirke ve bikarbonat kullanımı bulunmaktadır.
Bulaşık makinesi tabletini sıcak suyla birlikte bir tepsiye koyarak karıştırın ve fırın raflarını bu karışımda bir gece bekletin. Sonrasında kaynar su ekleyerek ovalayın. Kısa sürede temizlik etkisini göreceksiniz.
Karbonat ve sirkeyi birleştirerek de fırın temizliği yapabilirsiniz. Sirke ve karbonatı ılık suya ekleyin, karıştırın ve fırın yüzeyini ovun. Beklettikten sonra durulayın ve fırının tertemiz olduğunu göreceksiniz.
Limon suyu, mısır nişastası ve bulaşık deterjanı karışımı da etkili bir temizlik yöntemidir. Bu karışımı hazırlayın, fırına sürün, bekletin ve ardından temizleyin.
Tuz, karbonat ve bulaşık deterjanını karıştırarak da fırın temizliği yapabilirsiniz. Bu karışımı fırına sürün, bekletin ve silerek temizleyin.