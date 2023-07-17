Geceleri neden uyanırız? Arkasındaki neden sizi çok şaşırtacak…

Neden gecenin bir yarısı uykunuzdan uyandığızı merak ediyorsanız bu yazıda cevabı bulmanız olası. İşte en yaygın nedenler…

STRESLİ OLMAK VEYA ENDİŞELİ HİSSETMEK

Biraz stres normaldir ve hatta faydalıdır, ancak fazlası uykunuzu etkileyebilir. Bu çoğunlukla, sizi uyanık bir durumda bırakan stres hormonu kortizolün salınmasından kaynaklanır. Kortizol, uyandığınızda doğal olarak salınır ve gerçekten de daha uyanık olmanıza yardımcı olur.

Yetiştirilmesi gereken bir iş, olumsuz düşünceler ve huzursuz duygular bilinçaltınızda bu etkiyi yaratabilir. Stres ve kaygı siz farkında olmasanız da hissedebileceğiniz ve gecenin bir yarısı uyanmanıza neden olabilecek faktörlerden sadece bir tanesidir.